В Украине работают агенты ЦРУ, а с поставками оружия помогает спецназ из стран НАТО — NYT
Коммандос НАТО помогают с перемещением оружия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Известное издание New York Times сообщает, что специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.
Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США осознают, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.
Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ «нуждаются в экспертизе в конвециальной сухопутной военной тактике против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане».
Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать Несколько десятков сил специальных операций (коммандос) из разных стран НАТО.
Источники издания отметили, что они занимаются помощью с поставками западного оружия и обучением украинских военных.
В начале мая в СМИ появилась информация, что США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной. Отмечалось, что расширенный обмен информацией предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории.
Еще в апреле CNN сообщил, что США будут активнее передавать разведданные Украине о войсках РФ в Крыму и на Донбассе. Публично Белый дом и Пентагон подтверждают только сам факт обмена разведданными и комментируют эту информацию максимально лаконично.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.