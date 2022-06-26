В Украине работают агенты ЦРУ, а с поставками оружия помогает спецназ из стран НАТО — NYT

26 июня, 04:45
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Коммандос НАТО помогают с перемещением оружия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Коммандос НАТО помогают с перемещением оружия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Известное издание New York Times сообщает, что специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.

Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США осознают, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.

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Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ «нуждаются в экспертизе в конвециальной сухопутной военной тактике против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане».

Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать Несколько десятков сил специальных операций (коммандос) из разных стран НАТО.

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Источники издания отметили, что они занимаются помощью с поставками западного оружия и обучением украинских военных.

В начале мая в СМИ появилась информация, что США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной. Отмечалось, что расширенный обмен информацией предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории.

Еще в апреле CNN сообщил, что США будут активнее передавать разведданные Украине о войсках РФ в Крыму и на Донбассе. Публично Белый дом и Пентагон подтверждают только сам факт обмена разведданными и комментируют эту информацию максимально лаконично.

https://www.youtube.com/watch?v=i08GZMMiWcU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США НАТО Разведка ЦРУ Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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