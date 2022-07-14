Спецназ Нацполиции показал уничтожение передовой группы наблюдения ВС РФ — видео 14 июля, 10:32 Противник понес потери в технике и живой силе (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы отряда спецназначения Нацполиции показали, как уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.

На обнародованном МВД видео запечатлено боевое столкновение с передовой группой наблюдения противника.

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Обнаружив с помощью разведывательного дрона перемещение разведчиков ВС РФ, украинские защитники устроили им засаду.

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Используя все имеющиеся в их распоряжении вооружения, вплоть до ПТУР и АГС, полицейские атаковали захватчиков, в результате чего те понесли потери в технике и живой силе.

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