Спецназ Нацполиции показал уничтожение передовой группы наблюдения ВС РФ — видео

14 июля, 10:32
Противник понес потери в технике и живой силе (Фото:Коллаж НВ)

Противник понес потери в технике и живой силе (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы отряда спецназначения Нацполиции показали, как уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.

На обнародованном МВД видео запечатлено боевое столкновение с передовой группой наблюдения противника.

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Обнаружив с помощью разведывательного дрона перемещение разведчиков ВС РФ, украинские защитники устроили им засаду.

Видео дня

Используя все имеющиеся в их распоряжении вооружения, вплоть до ПТУР и АГС, полицейские атаковали захватчиков, в результате чего те понесли потери в технике и живой силе.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1547470114362212352
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Нацполиция Война России против Украины

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