Между безопасностью и равенством. В каких странах мира уже введены «женские» вагоны и как это работает 24 мая, 14:21 Сюжет Австрийская компания ÖBB, которая охватывает многие страны Европы, предлагает отдельные женские купе в ночных поездах (Фото:nightjet.com)

Укрзализныця подтвердила, что рассматривает возможность введения отдельных купе для женщин и планирует их протестировать. Так компания отреагировала на волну дискуссий в соцсетях о целесообразности появления «женских вагонов», чтобы обезопасить женщин.

Сторонники такой концепции настаивают на том, что введение отдельных вагонов или купе позволит защитить женщин от сексуальных домогательств в поездах.



В то же время оппоненты идеи настаивают, что эта мера нормализует действия «на поле жертвы, а не агрессора», тогда как необходимо добиваться искоренения самой возможности домогательств к женщинам даже в смешанных вагонах или в других зонах публичного пространства. Кроме того, в мире критики такой идеи указывают на фактический откат к принципам гендерной сегрегации в случае введения подобного разделения. Так произошло в частности в Британии, где в 2015 году идея лидера лейбористов Джереми Корбина обсудить введение «женских» вагонов вызвала волну споров и в основном негативной реакции.

Видео дня

NV рассказывает об опыте внедрения «женских вагонов» в общественном транспорте разных стран мира на разных континентах. Этот опыт очень отличается: от запрета входить в метро Тегерана без хиджабов до возможности выбрать как «мужские», так и «женские» вагоны в ночных поездах Швеции.

Страны Европы

Поезда European Sleeper в Германии, Бельгии, Нидерландах

На фоне возобновления путешествий по Европе после пандемии компания European Sleeper, которая базируется в Нидерландах, недавно предложила новую сеть комфортных ночных железнодорожных рейсов между европейскими странами. В таких поездах доступны исключительно женские купе.

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25 мая 2023 года новый ночной маршрут European Sleeper соединит Брюссель и Берлин, столицы Бельгии и Германии, преодолевая на пути Амстердам и несколько других городов Нидерландов. Планируется, что уже в 2024 году этот маршрут продлят до Праги, столицы Чехии, а весной 2025 года должен открыться ночной рейс между Амстердамом и Барселоной, который также будет обслуживать север и юг Франции. Со временем такие ночные поезда могут достичь даже Великобритании, пересекая почти весь европейский континент. Даже сейчас рейс Брюссель-Берлин интегрирован с поездами Eurostar, которые соединяют Британию с Бельгией и Францией.

Ночные рейсы компании European Sleeper дают пассажирам возможность выбирать из трех вариантов путешествия: вагоны с сидячими местами на 6 человек (от €59 на маршруте Брюссель-Берлин), купе с возможностью ехать лежа на 4−6 человек (от €89) и люкс-купе с максимальными удобствами (от 129€), где количество пассажиров не превышает трех человек. В последних двух вариантах можно забронировать место в специальных «женских» купе, где не должны ехать мужчины.

Поезда Nightjet австрийской компании ÖBB

В ночных поездах Nightjet австрийской железнодорожной компании ÖBB также можно забронировать исключительно женские купе на дальних междугородних маршрутах.

Это может быть место в четырехместном или шестиместном купе, где пассажирами являются только женщины.

Рейсы ÖBB охватывают всю Австрию, а также часть других европейских стран, в частности отдельные города Германии, Швейцарии, Словении, Италии, Венгрии, Чехии, Хорватии.

Кроме того, в поездах ÖBB доступны купе для мам маленьких детей, которые кормят младенцев грудью, на рейсах EuroCity и InterCity.



Поезда шведской компании Statens Järnvägar

В ночных поездах государственной компании Statens Järnvägar, которые курсируют в Швеции и соединяют ее с Норвегией, также доступна опция бронирования исключительно «женских» купе, а также, что интересно, отдельных «мужских» купе.

Однако по умолчанию пассажирам предлагают купе смешанного типа.

Региональные поезда в Германии

В 2016 году региональная немецкая железнодорожная компания Mitteldeutsche Regiobahn (MBR) внедрила «женские» купе в региональных поездах между городами Лейпциг и Хемниц, чтобы обеспечить безопасность женщин-пассажиров.

Бразилия и Мексика

С начала 2000-х годов в метрополитенах самых населенных городов Мексики и Бразилии, Мехико и Рио-де-Жанейро соответственно, действуют специальные вагоны для женщин. Ими могут пользоваться только женщины и дети в возрасте до 12 лет. Такие меры были приняты для снижения уровня сексуального насилия.

Обычно такие вагоны расположены в начале поезда метро, они имеют розовую маркировку. Большинство станций имеют специальные зоны платформы, которые должны охраняться, чтобы на участок остановки «женских» вагонов не заходили мужчины.

В Мехико, как утверждают местные власти, введение таких вагонов позволило уменьшить количество случаев сексуальных домогательств в транспорте на 26%, однако проблемой остаются недостаточные проверки на станциях — как и в Бразилии.

В Рио-де-Жанейро женские вагоны формально можно использовать с понедельника по пятницу только в часы пик (с 6 до 9 утра и с 17 до 20 вечера). Однако на практике со временем эти часы стали «плавающими» и часто зависят от количества пассажиров в конкретный день.

Подобная политика действовала также в метро бразильского города Сан-Паулу в 1995—1997 годах, однако местная транспортная компания решила не продлевать ее после жалоб супружеских пар и во избежание нарушения статьи 5 Конституции Бразилии, которая гарантирует равенство граждан.

Индонезия

В Джакарте, столице Индонезии, женские вагоны пытались ввести в 2012 году в пригородных поездах государственного железнодорожного оператора, компании PT Kereta Api Indonesia. Такой шаг был сделан в ответ на многочисленные сообщения о сексуальных домогательствах в общественных местах, в частности в автобусах и пригородных поездах.

Вагоны со специальной розовой маркировкой размещали в голове и хвосте поезда. Однако уже через семь месяцев, в мае 2013 года, услугу отменили: после того, как было обнаружено, что в часы пик поезда заполняются непропорционально. Обычные вагоны оставались переполненными, тогда как «женские» якобы использовались недостаточно, решили в транспортной компании.

Иран

В Иране, где нормы шариата в отношении женщин являются едва ли не самыми строгими в мире, в метро Тегерана также существуют вагоны для женщин. До недавнего времени пользование ими было необязательным — иранки могли выбирать такие вагоны по собственному желанию. Но сейчас требования к женщинам в общественном транспорте Тегерана ужесточаются из религиозно-авторитарных соображений, а не из-за беспокойства о безопасности женщин.

В мае 2023 года стало известно, что власти планируют запретить пользоваться метрополитеном иранской столицы тем женщинам, которые не желают носить хиджаб. Мэр Тегерана объявил, что городские власти сформировали специальные «подразделения безопасности», которые будут контролировать наличие хиджабов. Сначала женщин оповестят о новом правиле в специальной рассылке, затем «нарушительницам» будут выносить предупреждения, а в дальнейшем — не будут допускать на станции метро.

Кроме того, между мужскими и женскими вагонами в метро также начали крепить занавесы, которые, по словам чиновников, будут установлены на всех поездах «в течение следующих нескольких недель».

В иранских городских автобусах мужчины и женщины также должны находиться отдельно (даже семейные пары), тогда как на междугородних железнодорожных рейсах и автобусах действует смешанная система.

Индия

В Индии специальные «женские» купе существуют в поездах дальнего следования, а также в пригородных поездах Мумбаи, Дели, Калькутты и других крупных городов. В них разрешено путешествовать женщинами и детям школьного возраста.

Движение за бОльшую безопасность путешествий для женщин в Индии подстегнул резонансный случай 2012 года, когда в Дели в автобусе группа мужчин изнасиловала и убила 23-летнюю студентку-медика. Громкое расследование спровоцировало массовые протесты по всей стране с призывами защитить женщин в общественном транспорте.

В последующие годы в разных регионах Индии начали вводить или отдельные вагоны и купе, или даже целые поезда исключительно для женщин (в основном в часы пик), хотя в них разрешено работать мужскому персоналу. Огромный спрос на такие услуги в Индии привел к появлению услуг такси и рикши только для женщин.

Египет

С 2007 года в метро города Каир, столицы Египта, также были введены «женские» вагоны — в попытке предотвратить сексуальные домогательства. В Египте такие случаи достигают чрезвычайно высокого уровня: согласно исследованию, проведенному ООН в 2013 году, 99,3% египетских женщин отметили, что хотя бы раз становились объектом сексуальных домогательств, а 91% из них признали, что не чувствуют себя в безопасности на улицах.

Впрочем, относительно женских вагонов в метро Каира часто поступают жалобы на их переполненность, нехватку мест и нарушение правил мужчинами. Кроме того, в Египте такие вагоны стали удобной площадкой для продажи женских товаров для ловких уличных продавцов.

Япония

Япония является еще одной страной, где в общественном транспорте давно привыкли к отдельным «женским» вагонам.

Впервые они появились в Японии еще в 1912 году, чтобы разделять женщин и мужчин (в основном студенток и студентов в часы пик) на линии Тюо — наиболее загруженном участке японской железной дороги от Токио до станции Нагоя. Специальная услуга прекратила существование в годы Второй мировой войны, однако была восстановлена в конце 1940-х и действовала примерно до 1970-х.

В начале 2000-х годов железные дороги крупнейшие города Японии снова начали возвращать эту традицию в пригородных поездах и метрополитене. Такая необходимость возникла из-за проблемы сексуальных домогательств в переполненном японском транспорте, которые даже получили специальный термин (ちかん, chikan, тикан). Только в Токио метрополитеном ежедневно пользуются до 8,7 млн пассажиров, поэтому первыми в новейшее время женские вагоны начали вводить в японских мегаполисах.

Для Токио переломным моментом стал 2004 год — было зафиксировано рекордное количество жалоб. В том году жалобы на недозволенные прикосновения и другие сексуальные преступления, включая попытки сделать фото непристойного характера, достигли рекордного уровня: их было зафиксировано более 2,2 тыс., что почти втрое превышает 778 жалоб, зарегистрированных в 1996 году. Треть этих жалоб подали школьницы, а 1,8 тыс. случаев привели к арестам мужчин в возрасте от 14 до 80 лет. Также было обнаружено, что более 64% женщин в возрасте от 20 до 30 лет становились жертвами какой-либо формы домогательств в поездах или на станциях общественного транспорта.

Исследователи считают, что цифры выросли не столько из-за увеличения случаев домогательств, сколько из-за более высокого уровня осведомленности женщин и осознания, что подобные действия являются преступлениями и могут быть предметом жалоб.

Однако соответствующие меры были приняты: с 2005 года в крупных городах Японии 2005 начали курсировать поезда метро со специальными вагонами для женщин в часы пик (обычно с 6 до 9 утра и с 17 днем до 21 вечера), или же даже в течение всего дня. Они обозначены розовыми знаками с надписью «Только для женщин» на внешней стороне вагонов. Также на платформах станций есть отметки перед теми зонами, где останавливается поезд и открываются двери «женских» вагонов.

Сейчас вагоны для женщин есть примерно на 90 линиях более чем 30 региональных транспортных компаний Японии. В частности они действуют в таких городах как Токио, Осака, Нагоя и др.

Пользоваться такими вагонами женщины могут по собственному желанию, соблюдение правила для мужчин также является юридически добровольным, хотя формально еще с начала ХХ в. в Японии остаются действующими штрафы для мужчин, которые заходят в «женские» вагоны или залы ожидания.

ОАЭ

В метрополитене Дубая поезда имеют как минимум один вагон, предназначенный исключительно для женщин и детей в промежутке движения с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 в будние дни.

Мужчин, которые заходят в такие вагоны в это время, могут оштрафовать на 100 дирхамов (около $27). Ранее в ОАЭ также практиковали частичное разделение вагонов с «демаркационной линией», которая обозначала раздел между обычным пространством и местом только для женщин.