Специалисты по радиационной безопасности исследовали две общины Киевской области, которые были оккупированы россиянами 7 ноября, 19:56 ЧАЭС (Фото:Илья Недилько)

На территориях Иванковской и Полесской общин (Киевская область) не было обнаружено радиоактивного загрязнения после пребывания там российских оккупантов.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

Специалисты центра обследовали Иванковскую и Полесскую общины 24−27 октября в составе экипажа мобильной радиологической лаборатории RanidSONNI.

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«Обследование выполнялось с целью выявления радиоактивного загрязнения и радиоактивных материалов, которые могли быть вынесены оккупантами за пределы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в результате нарушения режима радиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Исследовательские работы охватили учебные и медицинские учреждения, места общего пользования, частные дома, дороги, улицы, предметы военного назначения и быта.