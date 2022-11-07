Специалисты по радиационной безопасности исследовали две общины Киевской области, которые были оккупированы россиянами
ЧАЭС (Фото:Илья Недилько)
На территориях Иванковской и Полесской общин (Киевская область) не было обнаружено радиоактивного загрязнения после пребывания там российских оккупантов.
Об этом сообщает Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.
Специалисты центра обследовали Иванковскую и Полесскую общины 24−27 октября в составе экипажа мобильной радиологической лаборатории RanidSONNI.
«Обследование выполнялось с целью выявления радиоактивного загрязнения и радиоактивных материалов, которые могли быть вынесены оккупантами за пределы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в результате нарушения режима радиационной безопасности», — говорится в сообщении.
Исследовательские работы охватили учебные и медицинские учреждения, места общего пользования, частные дома, дороги, улицы, предметы военного назначения и быта.