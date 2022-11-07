Специалисты по радиационной безопасности исследовали две общины Киевской области, которые были оккупированы россиянами

7 ноября, 19:56
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ЧАЭС (Фото:Илья Недилько)

ЧАЭС (Фото:Илья Недилько)

На территориях Иванковской и Полесской общин (Киевская область) не было обнаружено радиоактивного загрязнения после пребывания там российских оккупантов.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

Специалисты центра обследовали Иванковскую и Полесскую общины 24−27 октября в составе экипажа мобильной радиологической лаборатории RanidSONNI.

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«Обследование выполнялось с целью выявления радиоактивного загрязнения и радиоактивных материалов, которые могли быть вынесены оккупантами за пределы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в результате нарушения режима радиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Исследовательские работы охватили учебные и медицинские учреждения, места общего пользования, частные дома, дороги, улицы, предметы военного назначения и быта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область Ядерная угроза радиоактивные отходы Война России против Украины

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