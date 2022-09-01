Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, несмотря на обстрелы РФ 1 сентября, 09:40 Накануне посещение Запорожской АЭС миссией МАГАТЭ из-за обстрелов РФ сорвалось (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В четверг, 1 сентября, прибывшая в Запорожье миссия Международного агентства по ядерной энергии отправилась в Энергодар, чтобы проинспектировать захваченную российскими военными ЗАЭС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, миссии известно об «усилении военной активности в этом районе», однако ее участники настаивают на своем плане посетить объект и встретиться с его персоналом.

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«Зайдя так далеко, мы не можем остановиться», — пояснил он.

В то же время, Интерфакс-Украина сообщает со ссылкой на источник, близкий к миссии, что колонна специалистов МАГАТЭ остановилась на блокпосту в Ново-Александровке в 20 км от линии фронта из-за звуков взрывов.

«Здесь слышны прилеты. Но вдалеке. Ждем, когда будет безопасно», — рассказал собеседник.



Накануне из-за обстрелов российскими оккупантами районов, через которые проходил маршрут следования миссией МАГАТЭ, посещение Запорожской АЭС сорвалось.

Группа из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Украину еще 30 августа.

Визит специалистов МАГАТЭ начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС, однако кремлевский режим этому препятствовал.

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на захваченный РФ объект.

«Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе», — заявил Гросси.

Войска РФ захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе еще в начале полномасштабного вторжения, 4 марта. Ее сотрудники оказались в заложниках.

При этом на АЭС прибыли представители Росатома.

Кроме того, ВС РФ разместили там свою военную технику, в том числе в машинном зале энергоблока.

Оккупанты также обустроили на ЗАЭС огневые позиции, с которых обстреливают украинские города. Таким образом россияне используют объект как «ядерный щит».

При этом РФ устраивает провокации, обстреливая территорию станции, чтобы обвинить в этом ВСУ.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытались отсоединить ее от энергосистемы страны, но безуспешно.

На следующий день Запорожская АЭС возобновила производство электроэнергии для нужд Украины.



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