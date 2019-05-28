Спасти «кукушку»: зачем Ровенской области узкоколейка Вчера, 11:09 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке BBC узкоколейка BBC

В северные села Заречненского района, кроме « кукушки», добраться из райцентра в некоторые дни просто больше нечем.

На Рівненщині хочуть закрити збиткову вузькоколійну залізницю «Антонівка — Зарічне». Вона сполучає Зарічненський та Володимирецький райони області.

На її утримання витрачають понад 20 млн грн на рік, а прибуток складає менше ніж 200 тис грн, кажуть у «Львівській залізниці». Якщо локомотив, якому більш як 60 років, вийде із ладу — замінити його буде нічим. Нові «нестандартні» локомотиви виготовляють лише у Росії, а їхня приблизна вартість — до 30 млн грн.

Місцеві називають потяг «кукушкою» — через звук сигналу локомотива. Навесні вони вже перекривали залізничний шлях — протестували проти закриття. Керівництво області втрутилося, і поїзд досі курсує. У північні села Зарічненського району, окрім залізничного сполучення, дістатися з райцентру в деякі дні просто нічим.

Чому «кукушка» така важлива для Рівненщини, навіщо сюди їдуть закордонні туристи і чому цей маршрут називають «Бурштиновий шлях», дізнавалася ВВС News Україна.

Збиткова, але унікальна

В Україні понад десяток вузькоколійок промислового та пасажирського значення. Ними перевозили торф, ліс, вугілля. Ширина колії - всього 750 мм, тоді як стандартна — 1520 мм.

Рівненська вузькоколійна дорога «Зарічне — Антонівка» — одна із кількох чинних пасажирських в Україні. Схожі є на Закарпатті та на Кіровоградщині та Вінничині: Боржавська та Гайворонська вузькоколійки. Усім їм вже більше 100 років.

«Кукушка» збудована ще наприкінці XIX століття італійцями, запрошеними польською владою на Полісся. Перевозили ліс, дьоготь, смолу. Будувати такі «міні-поїзди» було дешевше, ніж звичайні.

Райцентр Зарічне — селище міського типу, тут проживає понад 7 тисяч людей. До Рівного — близько 200 км. Район із сусіднім — Володимирецьким — якраз і сполучає «поліський трамвай».

В неділю від автостанції в Зарічному — маленького будинку, який відкривають лише на час роботи потяга, — «кукушка» рушає о 12:25. Локомотив і три вагони зараз курсують тричі на тиждень, три роки тому ходили щодня.

«Дав гудок і зупинив поїздок»

Оксана Мулько їде на кінцеву зупинку — в Антонівку — до доньки. 106 км долає за 4 години, це майже два десятки зупинок. Потяг їде повільно: не більше 30 км на годину. Зупиняється кожні 15−20 хвилин на станціях у лісі. Заходять і виходять 2−3 пасажири.

«Я ще їздила на „кукушці“, коли вона двічі на день ходила плюс був нічний маршрут. Раз було таке, що висадила мене попутка на залізничному переїзді, а я вже по часу не встигала на поїздок. Ніч на дворі, я студентка. Стою я посеред поля і махаю руками — машиніст змилувався, дав гудок і зупинив поїздок. То я йому на могорич дала», — розповідає пані Оксана.

У маленьких вагончиках — дерев’яні лавки, невеликі тамбури. Відчиняти їх можна самим. Взимку обігрівається пічкою. Під час руху можна перейти з одного в інший вагон. В останньому — провідниця у фірмовому піджаку «Укрзалізниці». Обходить пасажирів, продає квитки. Квиток із Зарічного до Островська — 12 грн. Маршруткою вдвічі дорожче.

Провідниця скаржиться на малий виторг, бо у потязі всього два десятки пасажирів.

«Пенсіонери не платять, студенти половину, всі решта — повний квиток. Зараз сезон туристичний почався, тоді і буде додаткова виручка. Торік були туристи з США, Канади, Китаю, Польщі та Чехії. Їх вабить наша дика природа. Дивуються, що у нас є чисті озера без котеджів, санаторіїв. А на „кукушці“ катаються як на дитячому паротязі - із щирим захватом», — каже жінка.

Найцікавіше на шляху — 153-метровий залізничний дерев’яний міст через річку Стир. Він розташований між селами Біле та Млинок. Це єдиний великий дерев’яний залізничний міст в Україні та, як кажуть місцеві, найдовший дерев’яний в Європі. Його довжина — 153 м.

BBC

«Бурштиновий шлях»

«Поліський трамвай» став популярним у 2000-их роках: коли вперше пройшов етно-тур-фест «Бурштиновий шлях» та відкрили «Музей історії вузькоколійки та Поліського краю» у місті Володимирець.

«Тоді влада виділила кошти на промоцію та рекламу вузькоколійки», — пояснює пасажир Віктор. Каже, що за фахом історик.

Два роки тому рух «кукушки» зупинився на тиждень: копальники бурштину підкопали ями у пошуках каміння просто під колією.

«Той бурштин, як то кажуть, радість і біль наші. Біль, бо природа нищиться, залишаються кратери в землі як на місяці. А радість — хоч останні роки поліщуки трохи краще стали жити. Тут, в глибинці північній, гроші заробити чоловік може двома способами — на заробітки в Росію чи Польщу або бурштин. Хати нові з’явилися, автомобілі, достаток якийсь», — каже Віктор.

За годину потяг прибув у село Острівськ Зарічненського району. Воно та його околиці відомі чистими озерами. Село — осторонь від транспортних шляхів, тому в деякі дні доїхати в районний центр — нічим, окрім «кукушки».

Біля потяга зустрічає місцевий дядько — Іван. Зголошується показати озеро і розповісти про село, воно невелике — усього півтисячі людей.

«У нас в Острівську є така Таня, вона — найбільша активістка, виступає проти закриття поїзда. Вона листи писала: і в районну раду, і в залізницю, і депутатам. Гроші ніхто давати не хоче — тільки й кажуть, що закривати не можна. Хай би якийсь бізнесмен викупив і підремонтував — ми згодні», — розповідає чоловік.

Веде до озера майже в центрі села — вода тут прозора, на березі - хати селян. У кожному дворі є рибальське начиння — сітки, вудки. Риболовлею займаються переважно чоловіки, а жінки в сезон збирають гриби і ягоди — журавлину, чорниці, малину. Потім продають перекупникам чи на ринку в райцентрі.

На прощання пан Іван виймає із кишені і показує у поліетиленовому пакеті дрібний бурштин.

Каже, що залишилось від вчорашнього походу на «Клондайк» — так місцеві називають територію в лісі, де видобувають бурштин, і пояснює:

«От за такі камінці, тільки в разів десять більші, ми з ранку до ночі по пояс у воді бовтаємося. Якщо повезе — машину купити можна. Якщо ні - здоров’я загубити за місяць часу».

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