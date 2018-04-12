Спасти историю: ЮНЕСКО дала зеленый свет миссии в Крыму

Под угрозой разрушения уже оказалась мечеть Ханского дворца в Бахчисарае

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, которое позволит разместить мониторинговую миссию организации во временно оккупированном Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В своем Twitter он написал, что это возможность "для борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца".

В феврале Украина передала в международную организацию подробный анализ проблем, обусловленных российской оккупацией Крыма, сообщает Радио НВ. Уже в марте перспективу введения прямого мониторинга ситуации обсудили заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор организации Одри Азуле.

В МИД сейчас детально знакомятся с документом, сообщила Радио НВ пресс-секретарь министерства Марьяна Беца. Решения базируются на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Территориальная целостность Украины от 27 марта 2014 года.

Украина передала в ЮНЕСКО подробный анализ проблем, обусловленных российской оккупацией Крыма

"Все эти документы, принимаемые в рамках международных организаций, говорят о направлении международных мониторинговых миссий - не конкретно о создании, а о направлении в рамках той или иной международной организации, - объясняет Беца. - То есть чтобы в Крыму были постоянно действующие международные мониторинговые миссии".

В список украинских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник Херсонес Таврический в аннексированном Крыму. Также кандидатами на место в списке были Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория и города-крепости Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

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Проблема Ханского дворца

Один из объектов - Ханский дворец - недавно привлек к себе внимание общественности.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, связанным с историей крымских татар. Был летней резиденцией крымских ханов-Гиреев.

В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Работы в Ханском дворце, которые разрушают исторический памятник, начались осенью 2017 году.

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Министерство культуры Украины выразило протест в связи с незаконными работам на территории Бахчисарайского заповедника. В начале января этого года в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале бывший директор Ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить реконструкцию объекта культурного наследия. Однако так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении иска.

Россия сейчас фактически уничтожает единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры

Россия сейчас фактически уничтожает единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Бывший директор Ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблялимова в комментарии НВ отметила: ни о какой реставрации речь не идет, это обычные строительные работы.

Оккупационная власть пренебрегает принципом научности. Сегодня узнать Ханскую мечеть, которая является частью комплекса, невозможно.

"Черепицу аутентичную они демонтировали. Насколько нам известно, там уже идет частично разворовывание или даже продажа, возможно, - констатирует Аблялимова. - Аутентичные балки распилены, не подлежат восстановлению. Применяется по обычной строительной норме армированный сейсмопояс с бетоном и с армированными конструкциями – он уже залит и положен. Процессы эти уже проведены, это всем известно, и, к сожалению, исправить их на объекте Большая ханская мечеть, наверное, уже невозможно".

Механизмы спасения памятников

В ЮНЕСКО есть много механизмов для сохранения культурного наследия и памятников национального значения Украины и крымскотатарского народа. В частности, так называемый второй протокол Гаагской конвенции, касающийся состояния объектов культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Сейчас этот протокол Украина не ратифицировала, хотя имела на это все основания, рассказала НВ исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Елена Сердюк.

Однако и мониторинговый процесс будет положительным сдвигом в этой ситуации, считает она. При условии его проведения мировое сообщество также сможет узнать о состоянии объектов культурного наследия в Крыму.

"У нас есть ряд вопросов, начиная от не совсем корректно проведенных работ - я говорю мягко - на бахчисарайском Ханском дворце, и заканчивая массовым вывозом культурных ценностей, в том числе археологических артефактов после незаконного проведения археологических исследований, - отмечает Сердюк. - Поэтому эти все факты, я думаю, найдут подтверждение и мы будем знать более реальную ситуацию".

После аннексии Крыма власть Российской Федерации заявляла: все объекты культурного и исторического значения, расположенных на территории Крыма теперь под их юрисдикцией. Это заявление в ЮНЕСКО не признали. Украина же настаивает: достопримечательности принадлежат украинскому народу и нуждаются в защите от действий оккупационных властей.