«Имеют право выйти и сохранить жизнь». Спасение защитников Мариуполя с Азовстали завершится в ближайшее время — Зеленский 20 мая, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время завершится эвакуация защитников Мариуполя, которые все еще заблокированы на заводе Азовсталь.

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«Мне кажется, что в ближайшее время, не ближайшими днями, а в ближайшее время, завершится эвакуация всех», — сказал Зеленский в эфире телемарафона.

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Зеленский подчеркнул, что вывезены все гражданские люди, которые были заблокированы на заводе. По словам президента, с Азовстали также эвакуированы медики и тяжелораненые военнослужащие.

Он заявил, что структура эвакуации сложная, а разблокированием гуманитарных коридоров будут заниматься посредники, западные партнеры. Президент Украины отметил, что вел переговоры о спасении защитников Мариуполя с Турцией, Швейцарией, Израилем и Францией, из-за отношения лидеров этих стран с РФ.

«Сегодня парни от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь», — сказал Зеленский.

Ночью 17 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

По словам Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.

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