Восстановление Украины. Спасателями зарегистрировались уже более 10 тысяч добровольцев 17 апреля, 06:52 Цей матеріал також доступний українською Спасателями зарегистрировались уже более 10 тысяч добровольцев (Фото:@ДСНС Украины/Facebook)

Уже более 10 тысяч украинцев записались в список добровольцев-спасателей, которые помогают восстанавливать Украину после полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Сейчас волонтеры работают в Киевской области, в частности в местах, где разминированы территории. В основном это поисковые работы, уборка улиц от строительных материалов, разбор завалов.

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«Вместе с этим из-за минирования населенных пунктов и экосистем войсками российской федерации, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех, пока не будут проведены работы по очистке территорий и домов от взрывоопасных предметов», — сообщает ГСЧС.

Записаться в добровольцы-спасатели можно непосредственно на сайте службы, по этой ссылке .







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