Украина возвращает 31 депортированного ребенка, еще двое остались в РФ из-за трагедии — Николай Кулеба 8 апреля, 17:06 Украинские дети на встрече с папой римским Франциском в Ватикане (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В Украину удалось вернуть еще 31 ребенка, незаконно депортированных Российской Федерацией. Скоро они прибудут в Киев.

Об этом сообщил директор БО Save Ukraine, уполномоченный президента Украины по правам ребенка ( 2014-2021) Николай Кулеба во время брифинга.

«В течение четвертой миссии Save Ukraine спасли 18 украинских детей. Сейчас завершается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев», – отметил Кулеба.

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Он отметил, что с каждой последующей спасательной миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, которые одолевают семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

По словам Кулебы, из-за трагических обстоятельств удалось вернули не 33 украинских детей, а 31 ребенка.



«Это была 5-я наша спасательная миссия, и она была особенно не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время этой миссии», — рассказал бывший уполномоченный по правам ребенка.

Он подчеркнул, что сердце женщины могло не выдержать давления во время продолжительных и многократных допросов российских спецслужб. Теперь необходимо будет вернуть в Украину тело этой женщины и детей, которых она должна была унести.

«Они [россияне] держали родителей за забором и по одному впускали в заведение, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители, прежде чем забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей», — сказал Кулеба.



Он добавил, что возвращение украинских детей стало массовым после проведения ряда миссий, а особенно после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской омбудсменки Марии Львовской-Беловой. Это заставило россиян испугаться.

«Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок — это безоговорочное доказательство их преступлений», — отметил бывший уполномоченный по правам ребенка.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест детского омбудсмена России Марии Львово-Беловой и российского диктатора Владимира Путина. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

2 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские кафиры удерживают у так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей , которые были незаконно депортированы в РФ.