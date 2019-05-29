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Спасатели сообщили подробности пожара на заводе Кузня на Рыбальском

Вчера, 11:41
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Спасатели сообщили подробности пожара на заводе Кузня на Рыбальском - фото

dsns.gov.ua

Спасатели продолжают тушение пожара на корабле

Спасатели локализировали и ликвидировали пожар на корабле, который был пришвартован на территории завода Кузня на Рыбальском в Киеве.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в 09:24.

На месте происшествия было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.

Предварительно на корабле проводились сварочные работы.

К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что на заводе Кузня на Рыбальском, возник пожар на корабле, который находится там на ремонте.

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