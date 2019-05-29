Спасатели сообщили подробности пожара на заводе Кузня на Рыбальском
Спасатели локализировали и ликвидировали пожар на корабле, который был пришвартован на территории завода Кузня на Рыбальском в Киеве.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в 09:24.
На месте происшествия было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.
Предварительно на корабле проводились сварочные работы.
К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее сообщалось, что на заводе Кузня на Рыбальском, возник пожар на корабле, который находится там на ремонте.