Спасатели провели противопожарные учения в одном из ТРЦ Киева

Учения прошли и в подземном паркинге

Спасатели провели противопожарные учения в одном из торгово-развлекательных центров Киева

Как рассказали в Киевской горгосадминистрации, сотрудники пожарных служб проверили систему оповещения, состояние средств пожаротушения, вентиляцию, противопожарную сигнализацию и осмотрели диспетчерский пункт.

Во время учений в подземной парковке торгово-развлекательного комплекса прошли практические тренировки: спасатели ликвидировали пожар в результате возгорания авто.

В КГГА отметили, что начали проводить проверки во всех столичных ТРЦ, в городе их более ста.

Напомним, с 30 марта инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начинают масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Такое решение было принято после трагедии в российском Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе дети.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, но должны обеспечить безопасность граждан.

Власти Киева планируют через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных центров, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности. В городской администрации заявили, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева.