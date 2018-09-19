Спасатели потушили масштабный пожар на картонном комбинате в Житомире, который горел почти сутки

В Житомире около шести утра спасателям удалось потушить пожар на складе картонного комбината, который длился почти сутки.

Сейчас спасатели разбирают конструкции кровли и здания, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 квадратных метров и около трех тысяч квадратных метров кровли. Спасены два цеха с оборудованием.

Пожар на складе картонного комбината в Житомире вспыхнул 18 сентября около 11:00.

Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горела бумага, картон и т.д.) усложнили ликвидацию пожара.