Спасатели попали под обстрел в Донецкой области: есть раненые 15 августа, 15:01 Два спасателя были ранены в результате обстрела (Фото:ГСЧС)

В городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел во время ликвидации пожара. Двое из них получили ранения.



Об этом сообщается на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое, произошел повторный обстрел», — говорится в сообщении.

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В результате двое спасателей были ранены, один из них на реанимобиле был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова и сейчас находится в реанимации, состояние тяжелое.

Второй находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения города Доброполье, Покровского района. Состояние удовлетворительное.

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