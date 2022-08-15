Спасатели попали под обстрел в Донецкой области: есть раненые

15 августа, 15:01
Два спасателя были ранены в результате обстрела (Фото:ГСЧС)

Два спасателя были ранены в результате обстрела (Фото:ГСЧС)

В городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел во время ликвидации пожара. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщается на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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«14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое, произошел повторный обстрел», — говорится в сообщении.

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https://www.youtube.com/embed/OqsSlhzXkic

В результате двое спасателей были ранены, один из них на реанимобиле был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова и сейчас находится в реанимации, состояние тяжелое.

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Второй находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения города Доброполье, Покровского района. Состояние удовлетворительное.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область ГСЧС Война России против Украины

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