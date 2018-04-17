Спасатели не нашли признаков крушения самолета под Яремчей, поиски прекращены

Спасатели прекратили поиски самолета под Яремчей Ивано-Франковской области, который якобы потерпел крушение.
Как сообщили в управлении местной облгосадминистрации, спасатели почти сутки исследовали территорию возможного падения судна, применили квадрокоптер.
Отмечается, что дополнительных сообщений о падении самолета от местных жителей, органов местной власти и компаний не поступало.
Кроме того, спасатели выяснили, что полеты в течение 15 апреля осуществляли только рейсовые воздушные судна, другие не были зарегистрированы.
Поиски прекратились 16 апреля в 19:00, самолет обнаружить не удалось.
Ранее сообщалось, что жители Яремчанского района Ивано-Франковской области сообщили о вероятном крушении самолета в урочище Лесновы села Микуличин.
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