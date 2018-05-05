Спасатели назвали причину появления густого смога на Виноградаре в Киеве

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Пожар произошел на мусорной свалке
Фото: ГСЧС

Пожар произошел на мусорной свалке

На территории одного из агрокомбинатов на улице Маршала Гречко,24 в Подольском районе Киева горел мусор.

По данным спасателей, пожар начался около 5:00 утра в субботу, 5 мая.

Пожар удалось локализовать через три часа, а около 11:00 возгорание на площади 150 кв.м полностью ликвидировали.

Напомним, утром жилой массив Виноградарь в Киеве окутал густой смог. С ночи на улице и в квартирах слышался едкий запах гари. Люди жаловались на то, что невозможно открыть окна и нечем дышать.

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