Спасатели нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье Вчера, 15:22 418 Цей матеріал також доступний українською Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области Спасатели нашли тело туриста, погибшего в лавине Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Около 11:00 28 января спасатели нашли тело туриста из Киева, который погиб в результате схода лавины в районе горы Стог Раховского района.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.



Сейчас спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу.

Напомним, 25 января в районе горы Стог Раховского района сошла лавина , в которую попали три человека.

Двум туристам удалось выбраться из нее, один погиб. Все туристы являются жителями Киева.

