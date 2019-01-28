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Аномалия или закономерность

Спасатели нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье

Вчера, 15:22
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Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Спасатели нашли тело туриста, погибшего в лавине

Около 11:00 28 января спасатели нашли тело туриста из Киева, который погиб в результате схода лавины в районе горы Стог Раховского района.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.

Сейчас спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу.

Напомним, 25 января в районе горы Стог Раховского района сошла лавина , в которую попали три человека.

Двум туристам удалось выбраться из нее, один погиб. Все туристы являются жителями Киева.

Теги:   Снежная лавина Закарпатье ГСЧС

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