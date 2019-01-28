Спасатели нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье
Вчера, 15:22
418
Около 11:00 28 января спасатели нашли тело туриста из Киева, который погиб в результате схода лавины в районе горы Стог Раховского района.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.
Сейчас спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу.
Напомним, 25 января в районе горы Стог Раховского района сошла лавина , в которую попали три человека.
Двум туристам удалось выбраться из нее, один погиб. Все туристы являются жителями Киева.