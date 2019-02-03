Спасатели локализовали пожар возле Дарынка в Киеве
Пожар в складском здании ООО Адонис Проект на улице Красноткацкой, 69 возле метро Лесная в Киеве локализован.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар локализовали в 23:03 на площади около 10,5 тыс. квадратных метров.
Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.
Специалисты осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ вокруг складского здания. В ГСЧС утверждают, что "состояние воздуха в пределах нормы".
Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра Дарынок, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.
В Киеве горит склад
2 февраля 2019 В Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар