Спасатели ликвидировали пожар в цеху по производству дизайнерских декораций в Киеве
Столичные
спасатели ликвидировали пожар, который во вторник утром, 14 мая, произошел в
нежилом двухэтажном здании на улице Михаила Максимовича в Киеве.
Как рассказали в
Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в цеху по производству
дизайнерских декораций.
При этом отмечается,
что тушение пожара осложнялось большой загруженностью помещения горючими
материалами (краски, лаки, деревянные конструкции).
Кроме того, спасатели
вынесли из помещения шесть канистр с топливом и еще две с маслом, а также два
баллона с газом и три с кислородом.
Причины пожара
пока не установлены.
Ранее сообщалось,
что в промзоне на улице Максимовича в Киеве произошел серьезный пожар.