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Спасатели ликвидировали пожар в цеху по производству дизайнерских декораций в Киеве

Сегодня, 12:49
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Спасатели ликвидировали пожар в цеху по производству дизайнерских декораций в Киеве - фото

Скриншот с видео Информатора

Цех был загружен горючими материалами

Столичные спасатели ликвидировали пожар, который во вторник утром, 14 мая, произошел в нежилом двухэтажном здании на улице Михаила Максимовича в Киеве.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в цеху по производству дизайнерских декораций.

При этом отмечается, что тушение пожара осложнялось большой загруженностью помещения горючими материалами (краски, лаки, деревянные конструкции).

Кроме того, спасатели вынесли из помещения шесть канистр с топливом и еще две с маслом, а также два баллона с газом и три с кислородом.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в промзоне на улице Максимовича в Киеве произошел серьезный пожар.

Теги:   Пожар Киев

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