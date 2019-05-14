Спасатели ликвидировали пожар в цеху по производству дизайнерских декораций в Киеве Сегодня, 12:49 156 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Информатора Цех был загружен горючими материалами Скриншот с видео Информатора

Столичные спасатели ликвидировали пожар, который во вторник утром, 14 мая, произошел в нежилом двухэтажном здании на улице Михаила Максимовича в Киеве.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в цеху по производству дизайнерских декораций.

При этом отмечается, что тушение пожара осложнялось большой загруженностью помещения горючими материалами (краски, лаки, деревянные конструкции).

Кроме того, спасатели вынесли из помещения шесть канистр с топливом и еще две с маслом, а также два баллона с газом и три с кислородом.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в промзоне на улице Максимовича в Киеве произошел серьезный пожар.