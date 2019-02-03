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Спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева

Сегодня, 15:15
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ГСЧС

В результате пожара погибших и пострадавших нет

По состоянию на 14:30 воскресенья, 3 февраля, спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Напомним, о пожаре стало известно днем 2 февраля. Возгорание произошло в четырехэтажном складском здании по улице Красноткацкой, 69. По предварительным данным, там хранили пластиковые и бумажные материалы, а также электронику.

Погибших и пострадавших нет.

В Киеве горит склад

2 февраля 2019 в Деснянском районе, недалеко от ТЦ Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар

Теги:   Пожежа Киев

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