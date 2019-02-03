Спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева
По состоянию на 14:30 воскресенья, 3 февраля, спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Напомним, о пожаре стало известно днем 2 февраля. Возгорание произошло в четырехэтажном складском здании по улице Красноткацкой, 69. По предварительным данным, там хранили пластиковые и бумажные материалы, а также электронику.
Погибших и пострадавших нет.
В Киеве горит склад
2 февраля 2019 в Деснянском районе, недалеко от ТЦ Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар