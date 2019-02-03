Спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева Сегодня, 15:15 241 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС В результате пожара погибших и пострадавших нет ГСЧС

По состоянию на 14:30 воскресенья, 3 февраля, спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС.



Напомним, о пожаре стало известно днем 2 февраля. Возгорание произошло в четырехэтажном складском здании по улице Красноткацкой, 69. По предварительным данным, там хранили пластиковые и бумажные материалы, а также электронику.

Погибших и пострадавших нет.

