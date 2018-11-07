Спасатели ликвидировали пожар на маслозаводе под Одессой

Утром в среду, 7 ноября, спасатели ликвидировали пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вилмар в Одесской области.
По данным ГСЧС, огонь охватил 1500 кв. м территории предприятия. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара не называется.
Напомним, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вилмар возле села Новые Беляры Одесской области.
В результате пожара обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли.
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