07 ноября 2018, среда

Спасатели ликвидировали пожар на маслозаводе под Одессой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пожар тушили около 12 часов
Фото: ГСЧС

Пожар тушили около 12 часов

Утром в среду, 7 ноября, спасатели ликвидировали пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вилмар в Одесской области.

По данным ГСЧС, огонь охватил 1500 кв. м территории предприятия.  Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара не называется.

Напомним, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вилмар возле села Новые Беляры Одесской области.

В результате пожара обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли. 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове