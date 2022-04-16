Уже приступили к работе в Бородянке. В Украину прибыли спасатели из четырех стран, чтобы помочь ГСЧС ликвидировать последствия войны
Интернациональная команда спасателей (Фото:ГСЧС)
Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для помощи ГСЧС в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.
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Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что с сегодняшнего дня спасатели приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.
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