Уже приступили к работе в Бородянке. В Украину прибыли спасатели из четырех стран, чтобы помочь ГСЧС ликвидировать последствия войны 16 апреля, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Интернациональная команда спасателей (Фото:ГСЧС)

Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для помощи ГСЧС в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что с сегодняшнего дня спасатели приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.