Уже приступили к работе в Бородянке. В Украину прибыли спасатели из четырех стран, чтобы помочь ГСЧС ликвидировать последствия войны

16 апреля, 12:21
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Интернациональная команда спасателей (Фото:ГСЧС)

Интернациональная команда спасателей (Фото:ГСЧС)

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Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для помощи ГСЧС в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что с сегодняшнего дня спасатели приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.

Видео дня
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/354520533382509&show_text=true&width=500
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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Польша Германия Австралия ГСЧС Война России против Украины

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