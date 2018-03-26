Спасатели ГСЧС могут и уже проверяют крупные торговые центры Украины - постановление Кабмина

У ГСЧС есть план по проверкам ТЦ и ТРЦ в текущем году

С 22 февраля на почти все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса.

Об этом со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины сообщает Кабинет министров Украины сообщает Интерфакс-Украина.

18 декабря 2017 года правительство своим постановлением утвердило список органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие закона Украины О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Это распоряжение вступило в силу 22 февраля в этом году и будет действовать до 31 декабря 2018 года.

В этом списке более 20 контролирующих органов.

В частности, Государственная служба чрезвычайных ситуций (ГСЧС) может проверять учреждения для оздоровления и отдыха детей, интернаты, учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и специализированного образования.

Кроме того, ГСЧС может проверять субъекты хозяйствования только с высокой степенью риска, в том числе, объекты топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объекты повышенной опасности, химически-опасные объекты и объекты высотного строительства. К таким объектам относятся также крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

Спасательная служба проверит в текущем году 25 тысяч объектов повышенной опасности на предмет пожарной и техногенной безопасности.

Какие ТРЦ или ТЦ попадают под проверки в ближайшее время

Так, в апреле 2018 года будет проверен торговый центр Мандарин Плаза (Киев), в июне будут проверены гипермаркеты Ашан в различных регионах Украины, в октябре – киевский клуб Стерео Плаза.

Согласно графику плановых проверок, в августе будут проверены также детские развлекательные центры СкайПарк в ТРЦ Дрим Таун и ТРЦ Sky Mall.

Уже были проверены в феврале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве и ТРЦ Гранд Плаза в Днепре.

Еще ведомство проверит в текущем году жилой комплекс Комфорт Таун. ЖК проверят по тем же параметрам соблюдения требований пожарной опасности.

Ранее начальник взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Ольга Козак заявляла о невозможности проверок ее ведомством ТРЦ из-за действия моратория, поэтому проверка ТРЦ была бы нарушением закона. Об этом она заявила в контексте пожара в харьковском ТЦ.