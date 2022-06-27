Почти как ангелы. Истории двух спасателей, которые через вражеские блокпосты ежедневно вывозили украинцев с оккупированных районов Киевщины 27 июня, 17:41 Эксклюзив НВ Спасатели Алексей Николаенко (слева) и Сергей Дышкант вывозили жителей Киевщины во время российской оккупации (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Как офицеры ГСЧС спасали людей из оккупации, общались с русскими солдатами на блокпостах и разбирали завалы многоэтажек



Эвакуация мирных жителей с оккупированных территорий, упрашивание тех, кто не хочет ехать, постоянное общение с вражескими солдатами на блокпостах, разбор завалов и поиск тел в подвалах разрушенных многоэтажек, — этим и многим другим занимались на Киевщине с первых дней полномасштабной войны и продолжают заниматься сейчас спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Двое из них — полковники Сергей Дышкант и Алексей Николаенко — рассказали НВ о выполнении всех этих трудных задач.



Редакция приводит их рассказы в форме монолога от первого лица.

«Очень тяжело было смотреть на измученных сограждан, которых держали в подвалах несколько недель», — Сергей Дышкант, полковник службы гражданской обороны, руководитель координационного центра главного управления ГСЧС в Киевской области:



24 февраля около 4:30 утра я получил телефонный звонок от оперативно-диспетчерской службы, что у нас непонятная ситуация: очень много заявлений и сообщений о взрывах, которые раздаются в разных частях области, и люди не могут понять их причину. Я подумал, что началась война, но до последнего не хотел в это верить.



Рядом отдыхала жена и маленький сын, и, честно говоря, я не знал, как действовать. Но мы собрались с мыслями, переговорили, поняли, что действительно началось полномасштабное вторжение, и начали действовать в соответствии с алгоритмами, который мы ежедневно прокручивали в голове. Ребенка отвезли к родителям. А с женой, так как она у меня тоже работает в системе [ГСЧС], по команде «сбор, авария» прибыли в главное управление.



На первом этапе были массированные обстрелы военных объектов. Мы выезжали на разбор завалов, поиск пострадавших. И также реагировали на ежедневные вызовы по пожарам, чрезвычайным ситуациям и тем же ДТП.



Работали по обстановке. Однако ни один из моих подчиненных, а их 45, даже мысли не имел, чтобы пойти домой или отпроситься. Все действовали очень профессионально и очень мужественно.



Первый выезд был в начале марта на место ракетного обстрела в ЖК Чайки [под Киевом]. Там было возгорание складов с продуктами питания, бытовой химией и другими изделиями. С эмоциями было очень тяжело [справиться], ведь [были] постоянные взрывы и мы получали звонки об угрозе повторного удара. Тем более еще была работа вражеских диверсионно-разведывательных групп, тоже державших нас в тонусе.

Больше всего запомнились выезды по эвакуации людей в населенных пунктах Михайловка-Рубежовка, Ворзель, Буча, Гостомель. Мы принимали участие в эвакуации каждый день, начиная с 9 марта.

Каждый день не походил на другой. Потому что это, в первую очередь, общение с русскими войсками: мы доказывали им, что действительно есть «зеленые коридоры» [для вывоза гражданских], о которых они всегда делали вид, что не знали (или действительно не знали). Было сопротивление, нежелание отпускать гражданское население.



Я ездил руководителем группы [по эвакуации] неоднократно. На блокпостах нас останавливали — и когда туда ехали, и когда возвращались. Осматривали, спрашивали о целях, задавали провокационные вопросы.



С ними обязательно нужно было общаться, потому что они проводили осмотр техники, искали оружие. Мы были в боевой одежде, под которой всегда был бронежилет. И они всегда спрашивали: «Где ваше оружие, если вы в бронежилетах?» Мы объясняли: перед вами спасатели. Им было очень сложно понять это.



Реакция [мирных жителей Киевщины, по которых мы приезжали] была разной: от полного восприятия ситуации и слез до отторжения, нежелания ехать. Потому что русские войска тоже проводили определенную пропагандистскую работу с населением.



Очень трудно было смотреть на измученных сограждан, которых держали в подвалах несколько недель и рассказывали, что если вы будете эвакуироваться в украинскую сторону, то вас там обязательно расстреляют. Работать с такой категорией людей было сложнее всего.



Мы предлагали им продукты питания. Они спрашивали: «Для чего?». Детей предлагали увезти. Но люди боялись. Мы знаем, что в тот момент были эвакуации на российскую и белорусскую стороны. Люди боялись и не знали, кому доверять. Сами понимаете: у них не было связи, телевидения, света.



10 марта мы привезли в Бучу семь [эвакуационных] автобусов и все были заполнены до отказа. В тот день осталось еще 300 человек, которых некуда было посадить. [Оккупанты] нам сказали: если до определенного момента мы не заберем оттуда людей, то они примут более радикальные меры. Уже 11 числа мы привезли больше автобусов, и таким образом более 300 человек эвакуировали.



К сожалению, 10 марта был взят в плен капитан службы гражданской обороны, мой подчиненный Алексей Данченко. Его цинично похитили во время эвакуации из Гостомеля: посадили в машину и вывезли. Нам известно его местонахождение, но их сторона никак это не подтверждает. У нас есть свидетельства людей, которые вместе с ним находились в тех или иных следственных изоляторах, что он действительно, слава Богу, жив. Надеемся, что в ближайшее время он вернется к нам.



Самая сложная была эвакуация 14 марта. Мы всегда заезжали и уезжали в минимальные сроки. А в тот день мы себе позволили 3,5 часа стоять на границе Гостомеля и Бучи. Тогда у нас было 10 автобусов, если не ошибаюсь. Никто [из населения] уже не хотел уезжать. И мы 3,5 часа «агитировали» людей, чтобы они ехали в Киев и дальше по Украине.



Когда мы в тот день возвращались, около 16 часов, нашу колонну цинично обстреляли минометным огнем. Попали в четвертый автобус, который, к счастью, был пуст. Немного пострадал водитель: получил осколочные ранения правого бедра, лица, правой руки.



За десятым автобусом еще ехала колонна гражданских. В одном из автомобилей погибла пассажирка, а ее мужа, который был за рулем, ранило. Мы пытались их эвакуировать, но так как пассажирка была тучного телосложения, то ее было очень сложно достать. Также машина была повреждена, а правую дверь заклинило. Мы пытались забрать мужчину, которому было около 60 лет. Но он отказался. Мы почувствовали, что вражеский огонь подбирается, поэтому должны были эвакуироваться. Водителя [автобуса] мы забрали, а этот мужчина отказался ехать и остался с ней [погибшей женой]. Мы знаем, что с ним все хорошо, ему оказали медицинскую помощь.



Мы с первого дня все на работе: не было такого, что кто-то заболел или устал. Морально было тяжело, но труднее всего для меня всегда было возвращаться [на оккупированные территории].



Но эмоции людей, когда ты привозишь их на мирную землю, стоят многого.



«Это был как день сурка: заснули, проснулись, выполнили свои задачи, приехали, легли отдыхать» — полковник Алексей Николаенко, заместитель руководителя координационного центра главного управления ГСЧС в Киевской области:



24 февраля мне позвонил начальник смены, который сказал, что происходит наступление российских войск на территорию Украины, прежде всего с направления Чернобыльской зоны. Поэтому я прибыл к месту службы около 5 часов утра, где произошло построение, — мы получили задание и начали действовать уже по указаниям руководства.



В течение трех недель, начиная со 2 марта, мы фактически каждый день ездили на эвакуацию людей. Она начиналась в 10 утра, а возвращались мы к 17 часам.



Ничего нельзя было спрогнозировать: один день проходил более-менее легко, другой тяжело. Однажды пришлось в течение 10−15 секунд принимать решения, которые позволили сохранить жизнь 200−300 человек, которые стояли с нами в колонне в направлении Киева.



Я даже не знаю, где брали мой телефонный номер совершенно неизвестные мне люди, которые звонили мне, — наверное, через тех, кого мы уже вывезли [из оккупации].



Больше всего поразило, когда на второй или третий день мне позвонил некто Александр с такой проблемой: его жену и ребенка расстреляли в автомобиле на Житомирской трассе. Ему было известно местонахождение автомобиля, он предоставил все документы и попросил забрать тела погибших. Нам удалось это сделать только через неделю после звонка, потому что в этом месте сосредотачивались русские войска.



Никакая эвакуация [гражданского населения] не могла состояться без прохождения российских блокпостов. Как правило по дороге на Бучу, Гостомель, Ворзель их было по 3−4. Мы уже знали их местоположение и прекрасно понимали, что, переехав Житомирскую трассу, через 300−400 м будет первый блокпост. Далее они размещались через каждый километр.



Приходилось выходить из машины, поднимать руки, налаживать какую-то связь с ними [с русскими военными], разговаривать, чтобы понимать их настроение и желание пропустить нас. Среди них попадались достаточно адекватные люди, которые извинялись и говорили: «Вы свою работу делаете — проезжайте». Но проехав километр, встречались уже с другими военнослужащими, которые вели себя агрессивно: «Вы кто? Кто вам разрешил сюда ехать?». Мы начинали с ними разговаривать на русском языке — наш они не понимали. Доказывали им, что мы люди гражданской профессии, которые едут забирать гражданских.



Нашей задачей было вернуться к 17 часам. Потому что после этого времени враги запрещали любое движение на той территории, где они находились. А ночевать посреди каких-нибудь дорог по соседству с оккупантами не хотелось.



Однажды у нас был напряженный выезд в район стеклозавода в Гостомеле. Были определены точки, из которых можно забирать население. Но мы приехали и увидели, что люди стоят в 400−500 м от них и дойти до нас не могут. Потому мы подъехали немного ближе — и к нам выехал их офицер на боевой машине Тигр. Он начал резко — в неадекватной форме и нецензурно — задавать вопросы: что мы здесь делаем? Но на моральных качествах мы «выплыли». И забрали людей.



С 24 февраля мы жили на работе. Это был как день сурка: заснули, проснулись, выполнили свои задания, приехали, легли отдыхать (если это удавалось — на 2−4 часа). А с утра все повторялось. Но когда ты приезжаешь на эвакуацию, например, в Бучу, а там через 7 минут люди набиваются в 20−25 наших желтеньких Богданов, то как на следующий день не поехать туда снова?



Спасатель Сергей Николаенко вспоминает: была надежда, что завалами в Бородянке найдут уцелевших. Но, к сожалению, она не оправдалась / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Мы готовились, учились ликвидировать ту или иную чрезвычайную ситуацию. Но когда ты приезжаешь к месту вызова [в разрушенной Бородянке], а там из четырех подъездов девятиэтажного дома одного просто нет, и вокруг тебя находятся уцелевшие и рассказывают о том, что [под завалами] находятся их родственники , — это впечатляет.



Кроме того, существовала большая опасность разрушения этих построек. Поэтому приходилось в первую очередь думать о защите своего личного состава. И все же была какая-то надежда, что мы под этими завалами найдем уцелевших. К сожалению, таких случаев у нас не было. Мы доставали тела погибших.



В Бородянке мы участвовали в разборе завалов почти 4 недели. Там было разрушено 12 многоэтажных построек. В одной из них по улице Центральной из подвала мы извлекли тела 35 погибших.



Понятно, что было тяжело. Но не было времени заниматься своим состоянием.



Нельзя сказать, что сейчас что-то нормализовалось. Война просто отошла от тех населенных пунктов, где мы находимся. Но каждый день раздаются воздушные тревоги. Могут ли вернуться на нашу территорию боевые действия? Это мне не прогнозировать. Но давайте дождемся победы и тогда будем говорить, что что-то изменилось.



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