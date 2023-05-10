Минобразования обратилось в полицию по поводу документов Спартака Субботы

10 мая, 21:28
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Спартак Суббота (Фото:Спартак Суббота / Facebook)

Спартак Суббота (Фото:Спартак Суббота / Facebook)

Министерство образования и науки не выдавало блогеру Спартаку Субботе свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании.

Как сообщает пресс-служба Минобразования в Facebook, в ведомство обратились по поводу документов об образовании и свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданного на имя Спартака Субботы.

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Во время проверки Минобразования выяснило, что в деле о присвоении Субботе научного степеня есть заверенные копии документов. Ведомство обратилось в госпредприятия Информационно-имиджевый центр и Инфоресурс, чтобы подтвердить наличие документов в реестрах.

«Получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а указанное в деле свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки не выдавало», — сообщили в министерстве.

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Минобразования обратилось в Нацполицию и попросило проверить возможную подделку документов Спартака Субботы.

10 мая Спартак Суббота заявил, что публикует в открытом доступе свои документы об образовании. Среди них было якобы выданное Минобразования свидетельство о подтверждении диплома магистра Университета Ниццы.

Недавно известный блогер, соведущий YouTube-проекта Подкаст терапия Спартак Суббота оказался в центре скандала. Его обвинили в мошенничестве и фальсификации данных о его личности. Расследование о деятельности Субботы обнародовал другой известный психолог Илья Полуденный.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Образование Минобразования Министерство образования Поддельные документы Психологи Скандал Подделка документов

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