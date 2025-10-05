Во Львове после массированной атаки РФ горит индустриальный парк Sparrow

Садовый заверил, что на территории не было ни одной военной цели.

Пострадавших нет. В 09:08 во Львове объявили отбой воздушной тревоги. Общественный транспорт начал выходить на рейс. Возможны незначительные задержки, отметил городской голова.

Во Львове в результате российской массированной атаки ракетами и дронами часть города осталась без света, известно о Рясном и Левандовке. Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте, сообщал Садовый.

«После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно уберечь себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают», — написал мэр.

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прозвучали взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе раздалась серия мощных взрывов.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.