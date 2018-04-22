Сожжение лагеря ромов в Киеве: Полиция не занимается расследованием инцидента

Официально никто заявлений в полицию по факту инцидента не писал

Полиция Киева не занимается расследованием инцидента с сожжением лагеря ромов на Лысой горе.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на правоохранителей.

В ведомстве уточнили, что официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал.

На вопрос о том, планируется ли проверка факта сожжения лагеря ромов на Лысой горе, в полиции отметили, что это возможно только после официального обращения.

Напомним, участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.