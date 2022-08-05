«Им нужно нас демонизировать». Россияне организуют обстрелы Донецка для создания ненависти к украинцам — интервью с Денисом Казанским 5 августа, 21:08 Эксклюзив НВ Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные организуют обстрелы оккупированного Донецка, чтобы создать ненависть у местных жителей к Украине и украинцам, рассказал Радио НВ Денис Казанский, журналист.

Денис Казанский Журналист

— У нас есть ежедневно новости о том, что с одной стороны ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, которые были в Донецке или Донецкой области много лет. С другой стороны, постоянно видим от российских пропагандистов, что Украина якобы обстреливает гражданские дома. Сегодня появилась новость, что мы якобы обстреляли больницу, это родильное отделение больницы № 17 Куйбышевского района Донецка. Там есть раненные. Как вы думаете, куда все это движется, как использует эти обстрелы российская пропаганда?

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— Я думаю, что и так очевидно, как она их использует: для демонизации Украины, чтобы обвинить нас в том, что они делают сами, когда появляется информация об очередном военном преступлении российской армии, тогда они пытаются как-то перебить эту тему другими информационными поводами. Поэтому понятно, что они и дальше будут так действовать. На самом деле нужно понимать, что если смотреть на войну в целом, мы понимаем, что возможно также от огня украинской артиллерии страдает мирное население, находящееся по ту сторону линии фронта. С другой стороны, происходящее сейчас происходит только потому, что Россия без объявления войны решила 24 февраля развязать полномасштабные боевые действия. Она сама в одностороннем порядке уничтожила все подписанные нами соглашения, Минские соглашения были разрушены, все договоренности, началась полномасштабная агрессия, вторжение.

Поэтому ответственность за происходящее с 24 февраля полностью лежит на руководстве Российской Федерации. Мы все понимаем, что если даже украинский снаряд случайно залетает в Донецк, в центр города, то это происходит только потому, что произошло обострение и началась так называемая «спецоперация». До этого совершенно никаких подобных обстрелов не было, была относительно спокойная жизнь с небольшими, слабыми локальными боевыми действиями на линии фронта.

— Как вы считаете, достаточно ли Украина официально делает для того, чтобы объяснить Западу: нет, мы никогда не обстреливаем роддома, нет, нам нет никакого смысла обстреливать, что там было вчера, Донбасс-палас, гостиница. Потому что мы получаем то, что увидели в отчете Amnesty International, она берет и пишет, выносит это в заголовок, якобы мы еще и свои военные базы размещаем именно на территории гражданских домов и таким образом ставим под угрозу гражданское население.

— Я думаю, то, что они написали, вообще не связано с обстрелами, потому что вы же видели, они не в обстрелах обвиняют украинскую сторону, а в том, что мы просто есть. Просто у нас есть армия, расположенная на территории Украины, и вина в том, что она не так расположена. А Россия стреляет по армии, та, которая зашла на нашу территорию без объявления войны, то есть иностранная оккупационная армия, агрессор, которая зашла, она стреляет, и наша армия якобы подставляет мирное население. Ну, это же абсурд! Если бы не было оккупантов, оккупационных войск, которые начали войну и начали стрелять, то, конечно, никто бы не погибал и не страдал. Здесь есть только одна виновная сторона, которая виновна в происходящем — это Россия, это однозначно. Поэтому здесь я не знаю, что мы можем еще сделать. Наша задача, конечно, максимально объяснять, что делается, доносить до мирового сообщества. Но, скажем так, частных случаев коррупции, частных таких подобных случаев, когда российская сторона будет просто банально коррумпировать каких-то спикеров, чиновников, организации, от этого мы все равно не можем никак застраховаться.

Условно говоря, ушедший еще много лет назад работать на Кремль Герхард Шредер все равно будет стоять на прокремлевских позициях, независимо от того, сколько будет обстрелов и сколько людей они убьют. Вы же видите, что он продолжает стоять и защищать фактически Путина, несмотря на то, что были обстрелы супермаркетов с большим количеством погибших и обстрелы роддомов. Для таких людей вообще не существует каких-либо фактов, им безразлично, сколько украинская власть будет выпускать разных отчетов. Они на работе, и они будут заниматься тем, за что вы заплатили.

— Разберем тогда то, что произошло вчера с этим Донбасс-паласом. Было много видео, я видел штук девять, кажется, связывали с тем, что якобы в Донбасс-паласе живут российские «пропагандоны», еще и эту Ольгу Качуру, террористку, которую там то хоронили, то ли прощались с ней. Одним словом, поняли ли вы, что вчера произошло возле Донбасс-паласа в Донецке?

— Мне трудно сказать вам что-то конкретное, ведь я не присутствовал там. Произошел обстрел, который можно трактовать и как провокацию с российской стороны, и как обстрел с украинской. Просто я не понимаю, куда они могли целиться, потому что мы видим, что украинская армия, когда получила современное оружие, бьет достаточно точно. В данном случае просто неясно, снаряды прилетели, такое впечатление, что просто случайно. Поэтому непонятно, какова была цель. Если бы действительно была цель взорвать театр, где были похороны и были эти боевики, то я думаю, что в этот кинотеатр попали бы точно. Поэтому произошедшее не имело никакого смысла. Я могу также это расценивать просто как какую-то провокацию, которая нужна для того, чтобы отвлечь внимание от массовой казни наших пленных в Еленовке, а еще от других военных преступлений, которые совершила российская армия.

— А что это за Ольга Качура, которую они хоронили, что вы о ней знаете? Я только увидел, что еще и Путин ее орденом наградил, должно быть, посмертно.

— Да, это посмертно, это, я думаю, в рамках какой-то сакрализации, я не думаю, что он знал о ее существовании. Это такая полумаргинальная персона из Горловки, которая еще с 2014 года воевала на стороне незаконных формирований «ДНР». Есть очень много разных интервью, видеоматериала, вы можете просто посмотреть. Если вы несколько минут посмотрите, поймете, что это за человек, как она выглядит, как она разговаривает, это типичная представительница этого маргинеса, который в какой-то момент стал скелетом организации «ДНР». Туда нормальные люди не шли, а шли такие персонажи. Эта Ольга Качура командовала дивизионом реактивной артиллерии, РСЗО, занималась фактически обстрелами из Градов, избивала по гражданским объектам. Эти уничтоженные дома, прежде Волноваха, Мариуполь, и в других городах, где они стирали с лица земли целые села, это работа ее в частности. Она была заочно осуждена в Украине, это еще до начала полномасштабной войны, получила 12 лет, ее жизненный путь закончился так, как должен был закончиться.

— Если вы уже упомянули, заговорили о маргинесе, можно ли считать украинцами тех, кто находится уже восемь лет на территории этих так называемых «ДНР» и «ЛНР», на территориях временно оккупированного Донбасса. Можно ли считать, что нет, что все эти люди уже не украинцы, забудьте об этом. Уже нет никаких шансов, что они могут каким-то образом интегрироваться в украинское государство. Каково ваше мнение на этот счет?

— Я думаю, что, конечно, возможно. Это люди, которые фактически являются заложниками, среди них есть разные люди. Есть люди, которые ждут, когда просто закончится ужас, который продолжается, придет какая-то цивилизация, какая-то жизнь, которая там возможна только с приходом, возвращением Украины. Там останется большое количество таких людей, которые будут не принимать, враждебные Украине, которые точно там не хотят, чтобы Украина возвращалась. Но есть и другие. Отказаться от них, сказать, что их нет, мы тоже не можем.

— А если говорить о так называемых «ждунах», которые находятся на территории, подконтрольной Украине, какие-то странные люди, которые считают, что несмотря на то, что Россия пришла уничтожить украинцев и видят, как уничтожаются города, видели, как восемь лет жили территории ОРДЛО, что происходило там. Все равно ждут Путина. Как вы это объясняете?

— Я думаю, что, возможно, есть небольшой процент таких людей, из того, что мы видим, их осталось очень мало после того, что произошло. Это фанатики, какие-то маргиналы, есть и такие люди, ничего с этим не сделаем. Они существуют и будут существовать, может, со временем просто уйдут в прошлое.

— Вымрут?

— Уйдут в прошлое просто, да, естественным путем.

— А вы сталкивались с тем, что наши коллеги по НВ, например, это видели, что на территориях Донецкой и Луганской областей почему-то местные жители уверены в том, что если куда-то приходят журналисты, именно туда будут стрелять и что именно журналисты приводят вражеские обстрелы? Вы понимаете, почему, откуда взялся этот миф?

— Я думаю, что такие люди есть, наверное. Кстати, думаю, у них эта уверенность взялась из-за того, что они просто видели, как работают российские журналисты, потому что эта история пришла именно от российских журналистов еще с 2014 года, когда сначала появлялись российские стервятники с российских телеканалов, так называемые «военкоры», а затем начинались обстрелы. Или начинались обстрелы, а через несколько минут на месте появлялись они и снимали с разных ракурсов, скажем так, эти разорванные тела. То, что так происходило с российскими СМИ, и я могу вам подтвердить. Возможно, люди, видя это, просто экстраполировали этот опыт на всех журналистов, в том числе и на украинских.

— А знаете ли вы, каким образом эти так называемые российские журналисты работают сейчас, или что-то изменилось? Потому что даже вчера были обстрелы этого Донбасс-паласа, где они якобы находятся, что они делают сейчас на территории Украины? Как мы можем это охарактеризовать?

— Они занимаются пропагандой, здесь в их деятельности ничего не изменилось. Их цель — разжигать рознь, ненависть, представлять искаженную информацию, они в принципе этим и занимаются. То есть это правильно назвать не журналисты, а замполиты, люди, всегда раньше в армии отвечавшие именно за идеологическую накачку. Вот они этим и занимаются.

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