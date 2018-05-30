Создать Государственное бюро военной юстиции. Поддержит ли правительство инициативу главного военного прокурора Матиоса

Главный военный прокурор Антатолий Матиос считает, что военными преступлениями в Украине должны заниматься люди в погонах

Создать Государственное бюро военной юстиции. Главный военный прокурор Анатолий Матиос надеется, что Верховная Рада поддержит предложение о создании такого органа. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что такое Государственное бюро военной юстиции

Военными, совершающими преступления в тылу, сейчас занимаются гражданские. Это, по мнению Матиос, неприемлемо. Ведь около 20 тыс. военных преступлений расследовала военная прокуратура ежегодно, пока имела полномочия. В частности, с 2014 года более 43 тыс. военнослужащих в Украине осуществили 27 тыс. преступлений.

Государственное бюро расследований должно быть "демилитаризованным"

По словам Матиоса, наиболее распространенными нарушениями закона является самовольная отставка на военной службе и дезертирство.

"Военное право должно быть в погонах. Сами видите, сколько гранатометов, гранат используют при публичных разборках криминального характера, когда кто-то где-то перепил. Мы имеем бюджет, следователей. Люди, деньги не нужны. Дайте инструмент. Сейчас его забрали. Состоялся вакуум правового поля. В одних полномочия забрали, а другие не родились", - сказал Антатолий Матиос.

Главный военный прокурор довольно критически реагирует на создание Государственного бюро расследований - органа, который получит функции следствия от прокуратуры. В свое время Матиос претендовал на место директора в этом органе. Об этом рассказал председатель Научно-консультативного Совета при Государственном бюро расследований Николай Хавронюк. По его словам, после неудачи Матиос решил отобрать у ГБР право расследовать военные преступления и, таким образом, сохранить военную прокуратуру.

"Сейчас он внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Государственного бюро военной юстиции. Прочитал где-то, как ему кажется, опыт других государств в этом направлении. На самом деле, такого опыта нет. В демократической Европе о военной юстиции, которая состояла бы из следователей, прокуроров и судей, речи не идет, потому что это свидетельствует о зависимости органов", - отметил Хавронюк.

Военные преступления в компетенции "демилитаризованных" госслужащих

Государственное бюро расследований должно быть "демилитаризованным", подчеркнул советник неправительственной экспертной организации StateWatch Владимир Петраковский. Поэтому детективы и следователи должны быть госслужащими.

Матиос довольно критично реагирует на создание Государственного бюро расследований - органа, который получит функции следствия от прокуратуры

Похожую практику применяли и при создании Национального антикоррупционного бюро. И она доказала свою эффективность, считает Петраковский.

"Это нужно для того, чтобы уменьшить зависимость работников от иерархического подчинения. Сделать так, чтобы детектив был менее зависимым через специальные звания, потому что они влияют на его повышение, на его финансовое обеспечение. Это дополнительная возможность давления на сотрудников", - отметил Петраковский.

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В необходимости создания специального органа военной юстиции уверен народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Король. Неважно, какое название получит этот орган, важно, чтобы он имел достаточно полномочий.

В то же время, Матиос настаивает: из-за затягивания старта работы Госсбюро расследований, в компетенцию которого входит подследственность военных преступлений, тормозится следствие по делам российской агрессии в Украине.