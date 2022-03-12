Люди для Украины. Министерство обороны запустило онлайн-платформу для оперативной помощи ВСУ

12 марта, 16:38
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Создана онлайн-платформа для помощи Вооруженным силам Украины (Фото:@Штаб Вооруженных Сил Украины/Twitter)

Создана онлайн-платформа для помощи Вооруженным силам Украины (Фото:@Штаб Вооруженных Сил Украины/Twitter)

Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда Відродження создали онлайн-платформу Люди для Украины.

Люди для Украины — это онлайн-платформа, цель которой объединить и скоординировать действия волонтеров для обеспечения потребностей ВСУ и Территориальной обороны. Она позволит профильным специалистам Министерства обороны Украины в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей украинской армии.

Платформа Люди для Украины создана для того, чтобы объединить всех волонтеров и направить их потенциал и силу именно туда, где их помощь наиболее необходима; позволит избежать хаотических закупок; отсеять и избежать мошенников и создать сильное комьюнити неравнодушных граждан.

Как работает платформа

Волонтеры регистрируются на платформе people4ua.com. Далее — следует быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ДРГ. Волонтер заполняет краткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, денежная помощь.

Имея соответствующую информацию, координаторы МОУ смогут оперативно закрывать неотложную потребность. Платформа позволяет автоматизировано распределять помощь по территории всей Украины в те места, где она необходима, и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг.

Редактор: Юлия Найденко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Волонтеры Война России против Украины

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