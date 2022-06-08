Союз с Британией и Польшей. Данилов поддержал скорейшее формирования объединения 8 июня, 02:33 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поддерживает предложение премьер-министра Британии Бориса Джонсона создать союз его страны с Украиной и Польшей.

В то же время, в эфире национального телемарафона он подчеркнул, что решение по предложению Джонсона должен принимать президент.

«Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные дела и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть еще максимально расширен и не ограничиться этими тремя странами», — сообщил Данилов.



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Он также позитивно оценил то, что глава правительства Великобритании получил вотум доверия от парламента и продолжит работу.

«Он остается работать в той должности, на которой он сегодня есть. Это настоящий друг нашей страны, который в трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента», — заявил глава СНБО.

27 мая издание Corriere Della Sera сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а позже, возможно, и Турция.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумел сохранить должность главы правительства после драматичного голосования о доверии, которое вечером 6 июня провели его собственные однопартийцы из Консервативной партии.

В ходе закрытого голосования Джонсону удалось заручиться поддержкой 211 из 359 парламентариев-консерваторов.

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