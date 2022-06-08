Союз с Британией и Польшей. Данилов поддержал скорейшее формирования объединения

8 июня, 02:33
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Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поддерживает предложение премьер-министра Британии Бориса Джонсона создать союз его страны с Украиной и Польшей.

В то же время, в эфире национального телемарафона он подчеркнул, что решение по предложению Джонсона должен принимать президент.

«Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные дела и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть еще максимально расширен и не ограничиться этими тремя странами», — сообщил Данилов.

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Он также позитивно оценил то, что глава правительства Великобритании получил вотум доверия от парламента и продолжит работу.

«Он остается работать в той должности, на которой он сегодня есть. Это настоящий друг нашей страны, который в трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента», — заявил глава СНБО.

https://www.youtube.com/watch?v=IHZeR6NT1wY
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27 мая издание Corriere Della Sera сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а позже, возможно, и Турция.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумел сохранить должность главы правительства после драматичного голосования о доверии, которое вечером 6 июня провели его собственные однопартийцы из Консервативной партии.

В ходе закрытого голосования Джонсону удалось заручиться поддержкой 211 из 359 парламентариев-консерваторов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Польша Борис Джонсон Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины

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