Новая судья КСУ Совгиря способствовала пребыванию российского флота в Крыму — Схемы 2 августа, 23:58 Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря приняла присягу, 2 августа 2022 года (Фото:Схемы)

Новая судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря в 2010 году как ученая не рекомендовала КСУ рассматривать представление об ограничении срока пребывания иностранных войск в Украине, сообщают Схемы.

Журналисты выяснили, что это был ее научный вывод как доцента кафедры Киевского национального университета имени Т. Шевченко по запросу Конституционного суда. Именно на этот вывод тогда, в частности, опирался КСУ, когда наконец принял решение отказать в открытии дела по существу (это произошло накануне голосования за Харьковские соглашения, которые продолжили пребывание Черноморского флота России в Крыму).

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Совгиря 2 августа приняла присягу.



В 2010 году президент Виктор Ющенко и 50 народных депутатов обратились в КСУ с конституционными представлениями, в которых попросили разъяснить нормы основного закона по ограничению срока размещения иностранных военных баз в Украине.

Срок действия соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины истек в 2017 году.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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