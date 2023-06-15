Можно ли что-то употреблять: что делать с пищевыми продуктами, подвергшимися подтоплению 15 июня, 16:02 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

В затопленных квартирах в Херсонской области, могли остаться пищевые продукты, которые контактировали с водой во время затопления.

О том, что с ними делать, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Какие продукты необходимо выбросить

В Минздраве прежде всего предупредили, что такая пища требует осторожного использования. Не употребляйте пищу, если у вас есть малейшее сомнение.

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От каких продуктов нужно избавиться:

— с необычным запахом, цветом или текстурой;

— в обычной, не защищенной от воды, упаковке;

— в картонной упаковке;

— с негерметичной крышкой;

— консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);

— консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины жестянки.

Если из продуктов, которые были плотно закрыты, при открывании выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их также нельзя есть.

Как очистить и дезинфицировать посуду

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, нужно:

— вымыть все горячей водой с моющим средством;

— промыть чистой безопасной водой. Безопасной может быть бути бутилированная или привозная питьевая вода, или та, что очищена специальными средствами;

— облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Что делать с неиспорченными продуктами

Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:

— удалите этикетки, не забудьте записать срок годности;

— очистите поверхность от грязи и ила;

— помойте упаковки горячей мыльной водой;

— ополосните ее чистой безопасной водой;

— промыть кипятком;

— добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом;

— эти консервы нужно употребить как можно скорее.

Если вы подозреваете, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовьте дома, пока не получите заключение специалиста, что это безопасно.

Советы Минздрава: что делать с продуктами, подвергшимися подтоплению / Фото: facebook.com/moz.ukr