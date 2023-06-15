Можно ли что-то употреблять: что делать с пищевыми продуктами, подвергшимися подтоплению
Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)
В затопленных квартирах в Херсонской области, могли остаться пищевые продукты, которые контактировали с водой во время затопления.
О том, что с ними делать, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Какие продукты необходимо выбросить
В Минздраве прежде всего предупредили, что такая пища требует осторожного использования. Не употребляйте пищу, если у вас есть малейшее сомнение.
От каких продуктов нужно избавиться:
— с необычным запахом, цветом или текстурой;
— в обычной, не защищенной от воды, упаковке;
— в картонной упаковке;
— с негерметичной крышкой;
— консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
— консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины жестянки.
Если из продуктов, которые были плотно закрыты, при открывании выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их также нельзя есть.
Как очистить и дезинфицировать посуду
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, нужно:
— вымыть все горячей водой с моющим средством;
— промыть чистой безопасной водой. Безопасной может быть бути бутилированная или привозная питьевая вода, или та, что очищена специальными средствами;
— облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.
Что делать с неиспорченными продуктами
Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:
— удалите этикетки, не забудьте записать срок годности;
— очистите поверхность от грязи и ила;
— помойте упаковки горячей мыльной водой;
— ополосните ее чистой безопасной водой;
— промыть кипятком;
— добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом;
— эти консервы нужно употребить как можно скорее.
Если вы подозреваете, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовьте дома, пока не получите заключение специалиста, что это безопасно.