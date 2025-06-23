Всеволод Дорофеев, инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры, рассказал в интервью NV, как действовать человеку, который оказался под завалами и чью конечность заблокировало разрушенными конструкциями здания.

«Если вам пережало конечность, не стоит делать резких движений, чтобы ее выдернуть», — предостерегает инструктор.

По его словам, это может сдвинуть конструкцию вокруг человека, что повлечет дальнейший обвал здания. Также при травме такого типа пострадавший в большинстве случаев не способен понять, какого уровня у него повреждения. Другими словами, человек, скорее всего, не поймет, повлечет ли высвобождение конечности массивное кровотечение, которое через несколько минут приведет к гибели.

Однако в то же время, если поисковые работы будут продолжаться более пяти-шести часов, возникает угроза синдрома длительного сжатия. Из-за этого у человека останавливается кровообращение, что соответственно приведет к отмиранию клеток.

«И когда конечность наконец освободят, — продолжает Дорофеев, — то эти продукты распада клеток попадают в организм, могут существенно повредить внутренние органы и привести к смерти».

Поэтому, заключает он, если у человека есть возможность, то ему следует наложить себе турникет и уже после этого попытаться осторожно высвободить конечность.