Россия не может противостоять западному оружию — советник Залужного 6 августа, 03:58 Украинская армия обстреливает оккупантов из гаубицы М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил, что армии РФ становится все сложнее вести войну из-за эффективного использования ВСУ западного оружия.



Райс считает, что оккупанты не могут противодействовать современному вооружению, сообщает Укринформ.

«Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, складам поставок и скоплениям войск», — заявил Райс.



Видео дня

Недавно он вернулся с Донбасса, где наблюдал за изменениями на поле боя. Райс, в частности, отметил, что РСЗО HIMARS мастерски уничтожают склады и базы россиян.

«Если — и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS, России будет негде в Украине спрятать ни свои системы командования и управления, ни склады поставок», — сообщил Райс.

Ветеран подчеркнул, что российская армия станет обузой на оккупированной территории из-за того, что не будет контролировать небо и будет подвергаться обстрелам в любое время.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.