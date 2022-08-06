Россия не может противостоять западному оружию — советник Залужного

6 августа, 03:58
Украинская армия обстреливает оккупантов из гаубицы М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинская армия обстреливает оккупантов из гаубицы М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил, что армии РФ становится все сложнее вести войну из-за эффективного использования ВСУ западного оружия.

Райс считает, что оккупанты не могут противодействовать современному вооружению, сообщает Укринформ.

«Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, складам поставок и скоплениям войск», — заявил Райс.

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Недавно он вернулся с Донбасса, где наблюдал за изменениями на поле боя. Райс, в частности, отметил, что РСЗО HIMARS мастерски уничтожают склады и базы россиян.

«Если — и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS, России будет негде в Украине спрятать ни свои системы командования и управления, ни склады поставок», — сообщил Райс.

Ветеран подчеркнул, что российская армия станет обузой на оккупированной территории из-за того, что не будет контролировать небо и будет подвергаться обстрелам в любое время.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Javelin NLAW Война России против Украины M777 РСЗО HIMARS

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