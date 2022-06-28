«Посадили в автобус Z и увезли». Советница мэра Херсона рассказала подробности его похищения оккупантами

28 июня, 16:37
Игорь Колыхаев (Фото:Херсонська міська рада/Facebook)

Игорь Колыхаев (Фото:Херсонська міська рада/Facebook)

Мэра Херсона Игоря Колыхаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома, сообщила его советница Галина Ляшевская.

«Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардии и, скорее всего, ФСБ», — написала она в Facebook.

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По ее словам, оккупанты изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5341913012531343&set=a.585172688205423

«Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли», — написала она.

Ляшевская считает, что похищение мэра связано с его отказом сотрудничать с оккупантами.

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«Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от „новоназначенного“ мэра, где тот приглашал его обсудить будущую „организацию взаимодействия“. За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл», — заявила она.

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Похищение Война России против Украины

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