Рада запустила процесс переименования Кировоградской области в Кропивницкую

Во вторник, 20 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение о направлении в Конституционный суд проекта закона о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую область.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

После получения заключения Конституционного суда о переименовании Кировоградской области депутаты смогут принять закон в первом чтении и принять в целом во втором чтении не менее 300 голосами.

Согласно пояснительной записке к закону №8380, решение об изменении названия области связано с реализацией закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Кроме того, депутаты приняли постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области, согласно которому указанный район переименован в Кропивницкий.

Напомним, что в 2016 году был переименован областной центр Кировоградской области, он стал называться Кропивницкий.