Рада запустила процесс переименования Кировоградской области в Кропивницкую

Во вторник, 20 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение о направлении в Конституционный суд проекта закона о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую область.
Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.
После получения заключения Конституционного суда о переименовании Кировоградской области депутаты смогут принять закон в первом чтении и принять в целом во втором чтении не менее 300 голосами.
Согласно пояснительной записке к закону №8380, решение об изменении названия области связано с реализацией закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.
Кроме того, депутаты приняли постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области, согласно которому указанный район переименован в Кропивницкий.
Напомним, что в 2016 году был переименован областной центр Кировоградской области, он стал называться Кропивницкий.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования