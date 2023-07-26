Зеленский рассказал о результатах первого экстренного заседания Совета Украина-НАТО 26 июля, 23:05 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что на первом экстренном заседании Совета Украина-НАТО Альянс осудил атаки РФ на украинские порты.

«Сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и буквально за несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно», — подчеркнул президент Украины.

Видео дня

Зеленский отметил, что на уровне Альянса четко осуждены российские атаки против Украины и портов в Черном море.

Глава государства сообщил, что во время заседания Совета Украина-НАТО обсуждалось, какие конкретные действия могут вернуть спокойствие и предсказуемость Черноморскому региону.

«Спасибо всем за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина-НАТО», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский приветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из «зерновой сделки».

26 июля Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить безопасность в Черноморском регионе на фоне отказа страны-агрессора продолжать выполнять «зерновое соглашение».

25 июля постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что оккупанты разместили дополнительные морские мины на подступах к украинским портам в Черном море.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что страна-агрессор Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после выхода Москвы из «зерновой сделки».

В то же время представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что после выхода РФ из зерновой сделки, ночных атак на Одесскую область и морских учений страны-агрессора в США опасаются, что Кремль может готовить операцию под чужим флагом в Черном море.