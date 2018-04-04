Вырубка лесов в Карпатах: какие есть незаконные схемы и как с ними будут бороться?

Из-за контрабанды леса, Украина потеряла один миллиард долларов за предыдущие пять лет - нардеп Виктор Галасюк

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен остановить незаконную вырубку карпатского леса.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Инициатива позволяет лишь выборочные рубки для оздоровления елово-буковых лесов. Они могут быть проведены в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Карпатские леса вырубают местные жители

Депутатская инициатива призвана уменьшить площадь лесов, подлежащую сплошной вырубке. Особенно нужно защищать насаждения на крутых склонах и вблизи горных потоков - отметил в комментарии НВ заведующий кафедрой Национального лесотехнического университета Украины, профессор Ярослав Геник. Объем незаконно вырубленного леса оценить сложно, говорит он. Ведь государственные предприятия предоставляют информацию только по зафиксированным нарушениям. Впрочем, по оценке Ярослава Геника, за последние несколько лет вырубать Карпатские леса стали меньше. Законодательство стало более жестким. А к незаконным действиям прибегает именно местное население.

Местные жители чаще вырубают деревья в осенне-зимний период. Объясняют это тем, что должны отапливать жилье

"Контрабандисты не могут рубить гектарами площадь леса. Это, как правило, местное население идет и вырубает по одному, два, три дерева в насаждениях. Их будто и не очень видно, но одно-два дерева, если брать в целом по лесхозу, это все в принципе набегает. Понимаете, два дерева на одном кусочке, два дерева в другом кусочке леса, в одном массиве, потом в другом массиве леса. и, соответственно, это потом набирается пять, и шесть, и семь кубов леса", - рассказал Генык.

Местные жители чаще вырубают деревья в осенне-зимний период. Объясняют это тем, что должны отапливать жилье - отметил Генык. Всего в Украине около 40 официальных лесопользователей. Это как государственные, так и коммунальные предприятия, которые получают разрешения на вырубку леса. После введения децентрализации платить за разрешение на вырубку нужно в местные бюджеты.

Существует несколько официальных видов вырубки леса: для главного пользования, для оздоровления, для строительства дорог, прореживания. Вопрос незаконной вырубки леса в Карпатах неоднократно поднимали на уровне парламента. О незаконных схемах вырубки леса - далее.

Незаконные схемы с карпатскими лесами

Молодые и здоровые деревья обозначают как больные ради вырубки. Площади вырубки превышают заявленные. Вырубленный лес вывозится из Украины кургляком. Так называют необработанные срубленные стволы деревьев. Обработанная древесина стоит намного дороже, 80% леса реализуется именно в виде кругляка. В то же время легальные украинские деревообрабатывающие предприятия едва выживают. Для учета вырубленных деревьев каждый официальный ствол должен иметь отличительный чип - пластиковый ярлык с уникальным номером.

Браконьеры отправляют вырубленный лес за границу. Однако вырубают лес и местные жители.

Карпатский лес попадал и на оккупированные территории. В 2015 году суд арестовал 600 тонн леса, который перевозили в зону АТО. Поставки осуществляли и в оккупированный Крым.

В 2015 году суд арестовал 600 тонн леса, который перевозили в зону АТО. Поставки осуществляли и в оккупированный Крым

С ноября 2015 года законом на 10 лет запретили экспортировать необработанную древесину. Впрочем, в Раде был зарегистрирован правительственный законопроект, который предлагает отменить запрет. Мол, мораторий на вывоз леса нарушает не только условия членства Украины в ВТО, но и положения Соглашения об ассоциации с ЕС. Законопроект предлагает реализовать необработанный лес на аукционных торгах - отдельно для украинских покупателей и для нерезидентов.

Проблемы должен решить новый закон

Принятие закона будет способствовать охране леса, поможет защитить Карпаты от наводнений, оползней, селей, лавин и будет способствовать борьбе с коррупцией в сфере охраны лесов - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но экология - не единственная причина, почему нужно усиливать охрану этого природного ресурса. Как пояснил в комментарии НВ народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк из-за контрабанды леса, Украина потеряла один миллиард долларов за предыдущие пять лет. Одним из эффективных инструментов в защите леса стал мораторий на экспорт леса-кругляка, отметил парламентарий.

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"Мораторий на экспорт леса-кругляка, который с 2017 года уже действует по полной, привел к сокращению незаконных вырубок с одной стороны, с другой стороны привнес очень положительные экономические эффекты, в частности, увеличение на 2 млрд капитальных инвестиций в отрасль, увеличение на 4 млрд сырьевого экспорта, полмиллиарда налоговых поступлений в бюджет и десятки тысяч новых рабочих мест", - рассказал о его последствиях Галасюк.

По словам нардепа, за контрабанду леса нужно ввести уголовную ответственность. Сейчас действует только штраф в размере около 5 тысяч гривен. В ЕС из Украины незаконно завозится 500 тыс. тонн леса-кругляка, подчеркнул он.

Законопроект продлит действие моратория на вырубку леса, который был введен в 2000 году, но прекратил действие в 2011 году. Документ также запрещает вырубку в национальных природных парках.