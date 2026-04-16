Пострадали более 100 человек. Украина вынесет на обсуждение в Совбезе ООН сегодняшний удар РФ — Сибига
Пожар на складе после российского ракетного удара по Киеву, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На следующем заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 20 апреля, Украина вынесет на обсуждение массированный удар РФ 16 апреля.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он отметил, что удары России по Украине требуют немедленной и решительной международной реакции, в частности со стороны Совбеза ООН.
«На заседании Совета, назначенном на понедельник, 20 апреля, мы поднимем вопрос необходимости решительной реакции СБ ООН на государственный террор со стороны России — страны, которая до сих пор незаконно занимает свое постоянное место в Совете», — отметил Сибига.
По его словам, волна террора, которую РФ развернула против Украины, «не является случайной, а является частью ее военной стратегии».
Глава МИД Украины уточнил, что в целом в результате обстрела в Украине получили ранения более 100 человек, 17 — погибли.
Сибига добавил, что когда Украина предложила России продлить «пасхальное перемирие», российское руководство «уже утвердило планы по дальнейшим убийствам мирных жителей».
По данным Воздушных сил, войска России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей.
РФ атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами.
В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, 60 человек пострадали.
В Одессе в результате атаки девять погибших и 23 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, четыре человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.