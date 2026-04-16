Пожар на складе после российского ракетного удара по Киеву, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На следующем заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 20 апреля, Украина вынесет на обсуждение массированный удар РФ 16 апреля .

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что удары России по Украине требуют немедленной и решительной международной реакции, в частности со стороны Совбеза ООН.

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«На заседании Совета, назначенном на понедельник, 20 апреля, мы поднимем вопрос необходимости решительной реакции СБ ООН на государственный террор со стороны России — страны, которая до сих пор незаконно занимает свое постоянное место в Совете», — отметил Сибига.

По его словам, волна террора, которую РФ развернула против Украины, «не является случайной, а является частью ее военной стратегии».

Глава МИД Украины уточнил, что в целом в результате обстрела в Украине получили ранения более 100 человек, 17 — погибли.

Сибига добавил, что когда Украина предложила России продлить «пасхальное перемирие», российское руководство «уже утвердило планы по дальнейшим убийствам мирных жителей».

По данным Воздушных сил, войска России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей.

РФ атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами.

В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, 60 человек пострадали.

В Одессе в результате атаки девять погибших и 23 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, четыре человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.