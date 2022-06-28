Совбез ООН проведет заседание после российской атаки по ТРЦ в Кременчуге, организация призывает наказать виновных 28 июня, 03:35 ООН призвала наказать виновных в обстреле ТРЦ в Кременчуге (Фото:ГСЧС)

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что 28 июня Совет безопасности ООН проведет специальное заседание после российской атаки по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани призвала привлечь к ответственности российских оккупантов, которые причастны к ракетной атаке.

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«Организация Объединенных Наций решительно осуждает влияние этих последних нападений на гражданское население, и я призываю к независимому расследованию и привлечь виновных к ответственности. Я не устану повторять, что стороны конфликта обязаны по международному гуманитарному праву защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Это включает в себя соблюдение принципа пропорциональности во время любой военной операции, запрещающей нападения, которые могут привести к случайной гибели и ранениям гражданского населения или повреждения гражданских объектов», — заявила Лубрани.

В свою очередь, в Большой семерке назвали ракетный удар «гнусным». Представитель Германии также подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен понести ответственность за смерти мирных жителей.

«Мы осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Президент Путин и виновные будут привлечены к ответственности», — сообщил представитель Германии в G7.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 15 жертвах и минимум 50 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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