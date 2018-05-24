Соцсети: В Киеве прохожий "наказал" пьяную компанию, которая на машине Нацгвардии ехала по тротуару - видео

Нарушители в итоге все же сбежали

В среду вечером, 23 мая, в Киеве произошел инцидент с участием нетрезвой компании на Volkswagen и случайных свидетелей, попытавшихся пресечь пьяную езду.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

По словам одного из очевидцев, когда он ехал возле ТЦ Магелан, в него чуть не врезался автомобиль Volkswagen.

"Чтобы предотвратить ДТП я ему посигналил. Водитель начал мне сигналить в ответ, показывать разные жесты, кричать маты и т.д. Я понял, в чем причина - он был пьяный в хлам. В машине было 3 мужика и одна женщина, все пьяные. Когда начали вызывать на них полицию, они пытались скрыться по тротуару и чуть не сбили мужчину с ребенком", - говорится в сообщении.

В свою очередь прохожий не стал терпеть езду по тротуару, и решил "наказать" пьяную компанию, которая подвергла опасности жизнь его дочери.

Впрочем, нарушители в итоге все же скрылись, не дожидаясь полиции.

При этом отмечается, что на их автомобиле были номерные знаки Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что киевляне наказали водителя BMW, заблокировавшего движение общественного транспорта.