Соцсети: в Киеве патрульные задержали пьяного водителя общественного транспорта - видео

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По словам очевидцев, водитель попытался закрыться в кабине
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По словам очевидцев, водитель попытался закрыться в кабине

В четверг, 12 апреля, сотрудники патрульной службы полиции задержали в Киеве водителя, который управлял общественным транспортом без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

"На линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове патрульные задержали пьяного водителя маршрутки.

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