Соцсети: в Киеве обнаружили шоколад из оккупированного Донецка - фото

Где именно была куплена плитка, не уточняется

В соцсетях появилась информации о реализации в Киеве контрабандной кондитерской продукции из оккупированного РФ Донецка.

Об этом у себя в Facebook рассказал блогер Тим Златкин, опубликовав соответствующие фото.

По его словам, плитку шоколада "ДНР" ему подарили знакомые.

При этом, где именно в Киеве они ее приобрели, Златкин уточнить отказался, пообещав раскрыть подробности позже.