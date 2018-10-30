30 октября 2018, вторник

Соцсети: в Киеве обнаружили шоколад из оккупированного Донецка - фото

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Где именно была куплена плитка, не уточняется
Фото: Тим Златкин/Facebook

Где именно была куплена плитка, не уточняется

В соцсетях появилась информации о реализации в Киеве контрабандной кондитерской продукции из оккупированного РФ Донецка.

Об этом у себя в Facebook рассказал блогер Тим Златкин, опубликовав соответствующие фото.

По его словам, плитку шоколада "ДНР" ему подарили знакомые.

При этом, где именно в Киеве они ее приобрели, Златкин уточнить отказался, пообещав раскрыть подробности позже.

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