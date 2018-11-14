Соцсети: Первый снег в Киеве спровоцировал целый ряд ДТП - фото

Информации о количестве пострадавших на данное время нет

В среду, 14 ноября, на фоне обрушившегося на Киев снегопада на столичных дорогах произошло уже несколько ДТП.

Фотографиями с пострадавшими автомобилями делятся пользователи соцсетей.

Судя по соответствующим сообщениям, в результате аварий на заснеженных дорогах пострадали уже около 10 автомобилей.

В то же время точной информации о потерпевших среди людей на данное время нет.