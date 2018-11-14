Соцсети: Первый снег в Киеве спровоцировал целый ряд ДТП - фото

В среду, 14 ноября, на фоне обрушившегося на Киев снегопада на столичных дорогах произошло уже несколько ДТП.
Фотографиями с пострадавшими автомобилями делятся пользователи соцсетей.
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Судя по соответствующим сообщениям, в результате аварий на заснеженных дорогах пострадали уже около 10 автомобилей.
В то же время точной информации о потерпевших среди людей на данное время нет.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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