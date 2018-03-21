Соцсети: На Грушевского в Киеве водители маршруток устроили митинг, движение затруднено

Причины митинга на данное время не известны

В среду, 21 марта, водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав соответствующее фото.

В то же время о требованиях водителей пока ничего не известно.

"В центре города, по улице Грушевского, - митинг водителей маршрутных автобусов. На данный момент причины - неизвестны. Возможно, из-за зарплат и повышенных цен на бензин", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, из-за митинга движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали полную проверку перевозчиков после масштабного ДТП с участием маршруток.