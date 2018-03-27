Социологи узнали о желании украинских заробитчан переехать на ПМЖ в Польшу - опрос

Каждый десятый украинец, работавший в Польше, думает над переездом

74% украинцев, которые выезжали работать в Польшу за последние пять лет, не планируют переезжать в страну на постоянное место жительства.

Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг.

11% опрошенных подчеркнули, что рассматривают возможность переезда и планируют его.

Больше половины тех, кто выезжал на работу в соседнюю страну, ездили туда не более трех раз (25% не более одного раза, 34% - два-три раза). 13% респондентов заявили, что ездили на заработки от трех до пяти раз, 18% - более пяти раз, а 7% украинцев ответили, что практически работают в Польше на постоянной основе.

В то же время, больше половины украинских заробитчан отметили, что работали в Польше от одного месяца до трех (9% - менее 1 месяца, 49% от месяца до трех).

Четверть опрошенных подчеркнула, что самым длинным был срок пребывания от трех до шести месяцев, 14% - от полугода до года, 3% украинцев находились на работе более года.

Опрос проводился с 9 по 26 февраля среди совершеннолетних жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Луцка, которые выезжали на работу в Польшу в течение последних пяти лет. Было опрошено 400 человек методом формализованного интервью.

Ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше задумались над созданием государственного агентства по делам украинских мигрантов, которое бы контролировало защиту их трудовых прав.

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Напомним, 12 февраля в Польше вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые в целом упрощают процесс трудоустройства ряду категорий иностранцев.