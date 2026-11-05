В КГГА рассказали о судьбе охранников, участвовавших в столкновениях на Теремках (Фото: ZMINA)

В КГГА объяснили, почему после столкновений с экоактивистами на столичных Теремках в Муниципальной охране не провели кадровых изменений.

Сотрудники коммунальной организации «Муниципальная охрана», участвовавшие в столкновениях с экоактивистами во время одного из этапов прокладки теплотрассы на Теремках, не были уволены. Об этом, как сообщает корреспондент NV, на брифинге заявил Роман Ткачук, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА). Тем не менее, по факту этих событий продолжается служебное расследование.

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«В отношении них сейчас проводится служебное расследование; они являются сотрудниками Муниципальной охраны и не уволены», — сказал представитель КГГА.

По словам Ткачука, руководство «Муниципальной охраны» получило от госадминистрации поручение разобраться в тех событиях и в настоящее время выполняет его. Кроме того, руководители коммунальной организации обратились в правоохранительные органы, чтобы получить оценку событий на Теремках.

«В настоящее время идет следствие, мы ждем. И мы — как руководство департамента, так и руководство города — ожидаем оценки правоохранительными органами тех действий, которые происходили на Теремках», — добавил Ткачук.

В свою очередь, Петр Пантелеев, и. о. первого заместителя главы КГГА, подчеркнул, что кадров сейчас «катастрофически не хватает».

«Учитывая катастрофическую нехватку людей сейчас на всех направлениях, мы всё же привлекаем всех к работе», — резюмировал он.

В августе стало известно о планах Киевтеплоэнерго проложить теплотрассу между ЖК Республика и старой застройкой на улице Теремковской в Голосеевском районе. Ради строительства начали вырубать более 600 деревьев, в том числе столетние дубы; это вызвало протесты жителей столицы, настаивавших на альтернативном маршруте прокладки трубы. Впоследствии в КГГА сообщили о приостановке работ на Теремках из-за протестов против вырубки деревьев и заявили, что ищут решение проблемы.

Однако 21 сентября вырубку деревьев для строительства резервной теплотрассы возобновили, а территорию парка оцепила полиция, не допуская туда людей. В то же время СМИ опубликовали видео, на котором видно, как муниципальная охрана силой уводит женщин с территории. При этом в Киевтеплоэнерго опровергли информацию о возобновлении вырубки, поскольку, согласно новому плану, под снос попадет около десятка деревьев вместо 160.

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Депутаты Киевсовета Алина Михайлова и Ксения Семенова инициировали роспуск Муниципальной охраны Киева после столкновения между ее сотрудниками и протестующими против вырубки деревьев для строительства теплосети на Теремках.