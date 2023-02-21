Российского «крота» в СБУ приговорили к 14,5 годам тюрьмы 21 февраля, 00:18 Задержание российского агента, который работал в СБУ (Фото:СБУ)

Бывшего сотрудника СБУ, который работал на спецслужбы страны-агрессора России, признали виновным в государственной измене и приговорили к 14,5 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 20 февраля.

По данным следствия, мужчина работал в одном из региональных органов СБУ. За три месяца до полномасштабного вторжения России 24 февраля он связался с представителем российской спецслужбы и предложил сотрудничество за деньги.



Видео дня

Тогдашний сотрудник СБУ по заданию страны-террориста собирал данные своих коллег и их родственников, а после 24 февраля начал разведывать места дислокации подразделений Сил обороны Украины в Кировоградской области. Он пытался найти локации возможного базирования украинской боевой авиации. Агент собирался передать собранную информацию российскому куратору.

«Сотрудники СБУ разоблачили „крота“, задокументировали его преступную деятельность и задержали в конце февраля прошлого года в Кропивницком», — рассказали в спецслужбе.

Глава СБУ Василий Малюк ранее говорил, что сейчас один из ключевых приоритетов спецслужбы — «очищение от предателей и деструктивных элементов».

