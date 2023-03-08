В рамках обмена пленными Украина передала РФ сотрудника КГБ Беларуси — СМИ 8 марта, 15:12 Украинские защитники захватили в плен сотрудника КГБ Беларуси во время одного из боев Донецкой области (Фото:СБУ)

В рамках обмена пленными Украина передала России сотрудника КГБ Беларуси, который был осужден на 10 лет лишения свободы за наемничество, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

По данным издания, гражданин Беларуси Максим Зязюльчик с большой вероятностью вошел в перечень 90 российских военных, которые находились в плену в Украине, и которых передали 7 марта в обмен на 130 украинских военных.

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Судя по видео Минобороны РФ, обмен состоялся на границе Украины с Белгородской областью.

Издание опубликовало кадр из видео и отметило, что, по всей видимости, Зязюльчик — второй справа за мужчиной в черной куртке.

Фото: svaboda.org

7 марта между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого на родину удалось вернуть 126 защитников и четырех защитниц.

21 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудника белорусского КГБ, который воевал на стороне РФ в составе частной военной компании Редут, суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Украинские защитники захватили его в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года. Задержанный сразу пытался выдать себя за «рядового» боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ «раскололи» злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.